Tormod (49) fant 5500 år gammel skatt – ser du hva det er?

Tormod Overland (49) fra Stadsbygd i Indre Fosen kommune sykler stadig til jobben i Trondheim.

Langs veien passerer han helleristningene av fem hjortedyr som fra før av er godt kjent.

– Den strekningen jeg sykler går forbi helleristninger som tidligere er funnet. Jeg har mange ganger tenkt at det hadde vært rart hvis det ikke var noen flere i det samme området. Det er mange skrenter og mye berg der, sier han til TV 2.

Tidlig i august tok nysgjerrigheten overhånd, og Overland dro ut for å se om han kunne finne uoppdagede, forhistoriske tegninger.

– Jeg lette vel en times tid før jeg fant dem. Jeg tok utgangspunkt i den samme høyden som de andre helleristningene er funnet i. Om lag 35 meter over havet.

Saken ble først omtalt i Adresseavisen.

250 meter øst for Tormod Overlands nye funn, er det fra før av kjente helleristninger av elg og rein. Foto: Helle Vangen Stuedal

Måtte sjekke flere ganger

Overland var til å begynne med litt usikker på om han faktisk hadde funnet tegninger fra før Kristus, eller om det var naturlige formasjoner i berget.

– Jeg måtte se flere ganger, men konkluderte med at det var riss som gikk på tvers. Når man kikka nøye etter, så man at det var slått ut småstykker med stein. Det var mange små punkter som gjøre meg sikker på at det faktisk var slått inn i berget.

Overland jobber som sjef for det militærhistoriske forsvarsmuseet Rustkammeret i Trondheim, og er over snittet interessert i historie.

– Jeg er fascinert over at folk for 5000 år siden satte igjen spor i stein som vi den dag i dag fortsatt kan se. De hadde spesielle teknikker og var ekstremt dyktige.

Helleristningene Overland fant, ligner på de som tidligere er funnet.

– Det er samme motiv. Det var visst elg det gikk i på den tiden. Det er tydelig at elgen var viktig for dem. Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor det er så mye av det akkurat her, men det er mye elg i området her fortsatt.

Overlands funn avbildet i dagslys. Foto: Tormod Overland

– Overrasket

Èn av teoriene er at det på den tiden var et elgtrekk som gikk over Trondheimsfjorden og over til Fosen.

– Kanskje de har risset inn teknikker for hvordan man skal jakte på dem mens de svømmer i sjøen. Det er enklere å ta livet av dem i vannet enn på land.

49-åringen beskriver de gamle ristningene som utrolig nøyaktige gjengivelser, selv med anatomiske detaljer.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært etter funnet?

– Folk synes det er spennende og fascinerende. Vi er mange som fortsatt lurer på om det finnes flere. Det kan hende jeg gløtter litt ekstra hvis jeg er i området, sier han, og legger til:

– Jeg er overrasket over at ingen har funnet og meldt inn disse helleristningene fra før, da de ligger på en bergvegg kun ti meter fra en vei som har vært brukt i mange generasjoner.

– 5500 år gamle

Helle Vangen Stuedal (46), arkeolog og seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune, sier til TV 2 at oppdagelsene til Overland er en svært interessant utvidelse til det som allerede er funnet i området.

– De er noen få meter høyere opp, noe som åpner for at de kan være litt eldre enn de helleristningene som allerede er oppdaget, sier hun.

For å gjøre det enklere for leseren, har TV 2, med hjelp fra arkeologen, tegnet opp motivet i helleristningene – to elger. Foto: Helle Vangen Stuedal

– Disse bergene steg opp av havet for omtrent 5500 år siden, så ettersom de befinner seg i den høyden er det stor sannsynlighet for at de er omkring 5500 år gamle, om ikke litt eldre.

Vangen Stuedal forteller at de nå har funnet tre elger i helleristningene Overland fant.

– Det kan også være flere. De har brukt noe som heter prikkhogging. Altså at en hard stein har blitt brukt til å banke av små steinfliser i det myke berget. Det må ha tatt timer eller dager. Noen ganger ser vi at ristningene har vært lagd over tid, og at flere personer har vært involvert. På tegningene Overland fant ser man at det har vært brukt minst to ulike måter å lage linjer på.

Arkeolog og seniorrådgiver Helle Vangen Stuedal. Foto: Privat

Et kulturfenomen

– Hvordan kan man være sikker på at dette er helleristninger, og ikke naturlig formasjon i berget?

– Det er fordi det blir vanskelig å forklare det som et naturfenomen, og da blir det et kulturfenomen. I hele området langs Trondheimsfjorden har vi sett den samme type bergkunst fremstilt langs strandlinjer som er omtrent like gamle. Så vi vet at over en periode på mange hundre år, så lagde de den typen bilder.

Vangen Stuedal oppfordrer lokalbefolkningen til å oppleve bergkunsten med lommelykt på høstkvelder med oppholdsvær.

– Det er da man får den beste opplevelsen. Man kan se mye nytt når lyset flytter seg. Bergkunst er noe man må oppsøke på spesielle tidspunkter, da helst formiddag eller ettermiddag. Midt på dagen ser man det dårligere, forklarer hun, og forteller at den bløte bergflaten reflekterer dagslyset dårlig.