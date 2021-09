Naboer til TV 2: – En tragedie

Politiet ble varslet om en alvorlig voldshendelse i en leilighet på Kolbotn klokken 1.16 natt til onsdag.

– Politi og ambulanse rykket umiddelbart ut til stedet. Der ble det funnet to voksne personer med store skader. Begge ble bekreftet døde på stedet. De avdøde er mann og kone, skrev politiet i en pressemelding.

Naboer som TV 2 har snakket med i det nye boligkomplekset i sentrum av Kolbotn, er sjokkerte.

– Jeg fikk en melding av sønnen min som bor i Trondheim om at det hadde skjedd en tragedie i nabolaget mitt, sier Gisle Olsen til TV 2.

NABO: Gisle Olsen er preget etter hendelsen. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Tragedie

Olsen var på vei hjem fra jobb da han fikk telefonen.

– Da jeg kom hjem, gikk jeg ut på verandaen og tenkte det ikke var så nærme. Så viste det seg å være nabohuset, sier han.

Han forteller at alle naboene er nyinnflyttet i mars.

– Jeg har pratet med dem gjennom hele sommeren, og jeg betraktet dem som hyggelige og harmoniske mennesker. Jeg velger å se på dette som en tragedie rett og slett.

Sjokk

TV 2 har også snakket med flere andre naboer, som ønsker å være anonyme.

De forteller at de ble vekket av politiet, og at de ikke har hørt bråk fra den aktuelle leiligheten. De beskriver de avdøde som rolige og hyggelige mennesker.

– Dette er et flott boligområde hvor alle barn leker med hverandre. Det er sjokkerende at noe slikt kan hende her, sier en av naboene.

ÅSTEDET: Krimteknikerne er på stedet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ingen andre mistenkte

Øst politidistrikt har startet drapsetterforskning.

Politiet mistenker ikke at det var andre involverte i hendelsen. Det er påbegynt tekniske og taktiske undersøkelser som vil fortsette utover morgenen og dagen, opplyser politiet.

– Av hensyn til den pågående etterforskningen har vi foreløpig ingen opplysninger å gi om dødsårsak eller drapsvåpen, skrev politiet.