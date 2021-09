– Det er mer en sportsdokumentar enn Paradise Hotel

– Vi har lyst til å vise livet vårt, ikke bare det glamorøse bildet som folk kjenner gjennom media. Vi vil at folk skal få litt kjennskap til hva som ligger bak det vi presterer i skiskyting, sier eldstebror, Tarjei Bø.

Det er TV 2 som skal vise dokumentaren med Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø. Kanalen viste også nylig en serie med ro-veteranen Olaf Tufte. For noen år siden ble vi kjent med Petter Northug gjennom serien "Sirkus Northug".

– Aner vi her en light-utgave av Sirkus Northug?

– Dette er nok mer en sportsdokumentar enn Paradise Hotel, sier storebror Tarjei.

– Vi havner nok ikke på topp 10-listen blant reality-tv-programmene, istemmer Johannes.

Busy med business

– Tittelen på boka er «Brødrekraften»?

– Alle skjønner vel hva som ligger i tittelen, alle med sterke familiebånd vil kjenne seg igjen, sier Johannes.

– Vi er jo litt stolte av det vi to brødrene har fått til. Og veien dit får folk som leser boka vite mer om, sier Tarjei.

– Javel, det virker som dere er busy med business, det går fort til OL, business har ikke gått utover det sportslige?

– Det har gått veldig bra. Ja, helt fram til jeg trynet på rulleski og måtte ta en kort pause fra trening. Nå fungerer alt bra igjen og det er skikkelig trøkk på øktene, vi har hevet oss.

– Rent lagmessig så tror jeg ikke vi har vært bedre noen gang på dette tidspunktet av året. Det har kanskje noe med at det er OL til vinteren, legger Johannes til.

Krampaktig i OL

– Ja, OL kommer hvert fjerde år og merkes det på kvaliteten på øktene?

– OL har vi, som du sier, hvert fjerde år, og OL er noe eget. Og alle på dette nivået, som vi er, har jo mål om å vinne gull. Hvis du hører med storebor så har nok han et ekstra stort ønske om å vinne den gjeveste medaljen, sier Johannes.

Tarjei Bø under trening på Lillehammer Foto: Ernst A. Lersveen TV 2

– Det har vel først og fremst med å gjøre at jeg ikke har klart det. Tiden har gått, jeg har hatt mine OL - og det begynner så smått å haste. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ønsker OL-gull. Det er jo det jeg mangler, individuelt OL-gull. Sist OL var jeg nær ved å klare det, men drømmen ble kanskje for sterk og det jeg presterte, da jeg hadde gullet foran nesen min, ble litt krampaktig. Jeg håper og tror jeg kan gjøre som sist sesong: Jeg var mer avslappet og hadde det moro, klarer jeg det i OL så kan det gå bra ... veldig bra, sier Tarjei.

Johannes Thinmgnes Bø under trening på Lillehammer. Foto: Ernst A. Lersveen TV 2

– Johannes, du har vunnet OL-gull en gang, tror du at det er lettere å vinne for andre gang?

– Aner ikke, jeg har jo greid det kun en gang. Men det er mye tilfeldigheter som spiller inn: I de to OL-ene jeg har deltatt har jeg vært veldig god i verdenscupen både før og etter OL, men i selve OL har jeg ikke fått tatt ut mitt beste, føler jeg selv.

Ny bok?

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø kommer altså både på i en tv-serie og i bokform. Og storebror antyder at det kan bli flere bøker:

– I «Brødrekraften 2» er storebror blitt bedre enn lillebror, smiler Tarjei.

– Den boka er ikke jeg med på, det må bli selvbiografi, ler lillebror.