«Sex and the City»-stjerne er død

Willie Garson, best kjent for sin rolle som Stanford Blatch i «Sex and the City», er død. Det forteller hans sønn, Nathen Garson, i et innlegg på Instagram.

– Jeg elsker deg så mye pappa. Hvil i fred, og jeg er så glad for at du fikk dele alle eventyrene dine med meg og klarte å oppnå så mye, skriver sønnen på Instagram sammen med flere bilder av faren.

Årsaken til hans død er enda ikke kjent.

Takker faren

Sønnen beskriver sin far som den tøffeste, morsomste og smarteste personen han kjenner. Nathen forteller også at han setter pris på at han følte seg så elsket av Willie.

«Sex and the City»-skuespilleren var Nathen sin adoptivfar, og Nathen har flere ganger takket Willie for at han adopterte han.

Tidligere har han blant annet skrevet dette på Instagram:

– Elsker deg mer enn du vet. Takk for adopsjonen! Ville ikke vært her uten deg!

– Et fryktelig trist tap

Garson har spilt i over 75 filmer, og vært med i over 300 TV-episoder. BBC skriver at Garson den siste tiden hadde jobbet med den pågående innspillingen av spin-off serien til «Sex and the City», som går under navnet «And Just Like That».

Nå er flere Hollywood-stjerner i sorg etter Garsons bortgang.

Cynthia Nixon (55) som spiller Miranda Hobbes i «Sex and the City» hyller sin kollega på Instagram.

– Så utrolig trist at vi har mistet Willie Garson. Vi elsket ham alle og elsket å jobbe med ham, skriver hun og fortsetter:

– Han var uendelig morsom på skjermen og i virkeligheten. Han var profesjonell - alltid.

Kim Cattrall (65), som spilte rollen som Samantha i samme serie, deler også den triste nyheten på Twitter:

– Så triste nyheter og et fryktelig trist tap for SATC-familien. Sender våre kondolanser og hvil i fred, kjære Willie.

Også skuespiller Chris North (66), som spilte rollen som Mr. Big i «Sex and the City» har delt et bilde av Garson på Instagram sammen med et knust hjerte og et vanlig hjerte.

– Du lærte meg så mye

Mario Cantone (61) spilte Anthony Marentino i «Sex and the City», han deler også sine minner med Garson på Instagram:

– Jeg kunne ikke hatt en mer strålende TV-partner. Jeg er ødelagt og bare overveldet av tristhet. Du ble tatt fra oss altfor tidlig. Du var en gave fra gudene, søte Willie. Hvil, jeg elsker deg.

Garson er også godt kjent i sin rolle som Mozzie i TV-serien «White Collar» hvor han også jobbet sammen med skuespiller Matt Bomer (47).

Bomer beskriver Garson som en person som løftet han opp, gjorde han bedre og alltid fikk han til å smile.

– Det siste året har du lært meg så mye om mot og kjærlighet. Jeg kan fortsatt ikke forestille meg en verden uten deg der - slik at jeg kan ringe deg når jeg trenger å le eller bli inspirert, skriver han på Instagram.

Han husker også deres siste øyeblikk sammen:

– Det siste du gjorde da vi sa farvel var å trekke ned masken, smile og blunke til meg.