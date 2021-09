Høie har gitt avgjørende oppdrag videre: – Kort tid igjen

Siden 31. januar 2020 har korona blitt definert som en allmennfarlig smittsom sykdom av regjeringen.

En slik definering gir en rekke hjemmel i norske lover, blant annet å innføre smitteverntiltak om nødvendig, pålegge leger å drive smitteoppsporing og unntak fra taushetsplikt.

Har gitt oppdrag

Per dags dato regnes korona fortsatt som en allmennfarlig smittsom sykdom. På listen over andre slike sykdommer finner vi blant annet rabies, pest og tuberkolose.

Nå har regjeringen gitt i oppdrag til FHI og Helsedirektoratet å vurdere om korona fortsatt kan defineres på denne måten.

– Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere dette spørsmålet. Jeg vil understreke at noe av det vi må ha beredskap for er nye virusvarianter som kan endre den positive utviklingen vi ser nå, sier Bent Høie til TV 2.

– Kan skje på kort varsel

Ifølge et brev sendt til alle landets kommuner, ber Høie kommunene om å gjøre seg klar for at gjenåpning kan skje når som helst - fra fredag 24. september.

Det kommer frem i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Overgangen kan skje på kort varsel. Dette er kun et ledd i forberedelsene for gjenåpningen, og det er ikke fastsatt noen dato for når den vil skje, står det videre i meldingen.

Det var Dagens Medisin som omtalte brevet først.

– Holder ikke tilbake

Hvis en slik vurdering viser at korona ikke lenger er en allmennfarlig smittsom sykdom, vil det bety slutten på de aller fleste smitteverntiltak i landet.

Tidligere denne uken sa smitteverndirektør i FHI Geir Bukholm til VG at vi nå kan sammenligne koronaviruset med influensa.

– Jeg deler Bukholm sin vurdering. Det kan være kort tid til vi kan gå over til en normal hverdag med økt beredskap. En slik vurdering vil regjeringen gjøre basert på råd fra FHI og Helsedirektoratet, sier Høie til TV 2.

– Hva er bakgrunnen for at man velger å holde på tiltakene når ekspertisen sier viruset føyer seg i rekken med forkjølelse og andre luftveissykdommer?

– Regjeringen holder ikke tilbake. Det jobbes med å finne det riktige tidspunktet, basert på faglige råd, sier helseministeren.

Total gjenåpning

10. september ble ikke korona definert som en samfunnskritisk sykdom i Danmark, og landet ble erklært gjenåpnet. Landet driver fortsatt med nedskalert smittesporing, og følger koronasituasjonen tett.

Det er forventet at regjeringen vil erklære en slik gjenåpning om kort tid.

Høie har tidligere sagt at de ikke kommer til å annonsere en dato for gjenåpning lang tid i forveien.