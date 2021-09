Fyrer løs etter skistjernens kontroversielle utspill

– Hadde ikke verden vært litt bedre om folk på en måte kunne gjort de de følte var best for seg selv, og så trengte man ikke å kommentere det, spør Tandrevold retorisk i podkasten deres, «Kant ut».

Der har skiskytterduoen gitt Emil Iversen den tvilsomme æren «ukens kant ut».

Bakgrunnen er at trønderen kritiserte Maren Lundbys «Skal vi danse»-deltakelse overfor NRK.

– Blir så forbanna

Iversen kalte det veldig uprofesjonelt, mens landslagstrener Eirik Myhr Nossum sa at han ikke hadde tolerert deltakelse i et slikt program i en OL-sesong.

Tandrevold og Eckhoff rister på hodet. For det første fullroser de Lundby for det de mener er et modig valg. For det andre skjønner de ikke hvorfor langrennsleiren skal henge seg opp i hvordan skihopperen legger opp sesongoppkjøringen.

– Det er ikke bare Emil Iversen som har meldt dette. Det er ikke så sjokkerende, for han mener mye om masse, han, sier Tandrevold.

Skiskytterduoen understreker at de synes Iversen «er en fin fyr», men Tandrevold sier at hun hadde blitt lei seg dersom noen lagkamerater hadde uttalt seg på tilsvarende måte om henne.

– Jeg blir jo så forbanna, svarer Eckhoff.

– Får styrket spensten

Også brødrene Bø har fått med seg langrennsløpernes kritikk av Lundbys «Skal vi danse»-deltakelse.

– Selvsagt skal Maren få svinge seg på parketten. Langrennsgutta, med Emil Iversen i spissen, er misunnelige på Maren Lundby. Hun har det moro på tv i beste sendetid mens langrennsgutta er på høydesamling og sliter ut hverandre, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

STØTTER LUNDBY: Men Johannes Thingnes Bø har ingen planer om å delta i «Skal vi danse». Foto: Geir Olsen

Storebror Tarjei fyrer seg også opp.

– Langrennsløperne er født i skogen, vokst opp i skogen og kommer alltid til å bli i skogen. Og da blir det vanskelig å skjønne hva dans er. Tror ikke det er diskotek hjemme hos Iversen i Meråker, sier han.

– Aner vi en sjarmoffensiv fra brødrene for selv å kunne delta i Skal vi danse?

– Nei, vi sier hva vi mener for å støtte Maren. Jeg kommer aldri til å være med i «Skal vi danse», sier lillebror Bø.

– Thomas Alsgaard sa også det samme?

– Ja, men jeg er ikke Thomas. Og dans handler også om feeling, som jeg ikke tror er trenbar. Denne feelingen har Maren funnet. Hun har glede av dette her og får samtidig styrket spensten. Da er det annerledes med oss som må nedlegge x-antall timer med trening for å få god kondisjon.

– Men dans krever god kondisjon?

– Ja, jeg vet det, svarer Thingnes Bø.

– Jeg tror at Johannes, så lite som han trener, hadde hatt tid til å være med i «Skal vi danse». Og det med hell. Hadde Johannes vært med tror jeg treningsmengden hans hadde økt, legger storebroren til med et glimt i øyet.

Brødrene Bø har et forslag til hvordan Meråker-karen kan legge diskusjonen død.

– Nå må TV 2 ta grep. Neste sesong har ikke langrenn mesterskap, og da må Emil Iversen ut på parketten, foreslår Thingnes Bø.