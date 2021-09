Mystisk kvinne dukket opp på øy – sier hun ikke vet hvem hun er

Kvinnen ble funnet sittende i en steinrøys i det som omtales som en svært utilgjengelig bukt på den kroatiske øya Krk, nord i Adriaterhavet, den 12. september.

Hun var medtatt og hadde sår i ansiktet da hun ble funnet av det som ifølge The Independent skal ha vært en lokal fisker.

Hun skal verken hatt pass, ID, mobiltelefon eller andre ting på seg som kunne fortelle myndighetene hvem hun var.

Selv skal kvinnen ikke ha klart å gjøre rede for hvem hun var eller hvor hun kommer fra, ei heller hvorfor hun plutselig dukket opp på øya.

– Det er ikke noe liv eller dyr der

Kvinnen, som snakker flytende engelsk, antas å være rundt 60 år gammel. Mer vet politiet foreløpig ikke om identiteten hennes.

Britiske medier har snakket med lokalkjente som omtaler stedet hun ble funnet som svært utilgjengelig, med skarpe steiner.

– Det er ikke noe liv eller dyr der, kanskje med unntak av villsvin eller bjørner som kan svømme dit i søken etter mat. Men det er sjelden det skjer, for det er ikke mat der, det er ingenting der, sier en kilde til lokale medier.

Kilden sier videre at det trengs eksepsjonell styrke for å kunne ta seg til bukten ved å svømme, og at det er usannsynlig at kvinnen kan ha klart det.

REDNINGSAKSJON: Her blir kvinnen fraktet bort fra stedet hun ble funnet. Foto: NTB

Ligger på sykehus

Personene som fant kvinnen skal ha brukt flere timer på å komme seg til henne. De skal ha måttet gå i over tre kilometer, noe som var vanskelig på grunn av de skarpe steinene.

Over en uke etter at kvinnen ble funnet, er hele saken fortsatt et mysterium for det lokale politiet. De sier til nyhetsbyrået AP at de fortsatt forsøker å finne identiteten hennes, og at de søker i terrenget etter svar. I tillegg avhører de innbyggere og turister i området for å se om de kan sitte på viktige observasjoner.

– Vi har fått inn flere tips fra både innad i Kroatia og fra utenlandske borgere om kvinnens identitet, opplyser politiet i en e-post til AP.

Kvinnen ligger nå på sykehus i byen Rijeka, og tilstanden hennes omtales som stabil.