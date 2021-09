Dyrere strøm og rentehopp: – Dramatisk

Aldri før har det vært så høye strømpriser, og torsdag er det ventet at Norges Bank kommer til å sette opp renta.

Disse to faktorene kan gjøre et innhogg i lommeboka til mange nordmenn.

Familien Koldal er blant dem.

– Vi har mye utgifter. Vi kommer nok til å merke det, sier Victoria Aase Kuven.

Sammen med samboeren Christian Koldal og datteren Aria bor de i et hus i Bergen. Snart kommer også barn nummer to.

Penger forsvinner

Både Victoria og Christian er i jobb. Likevel frykter familien hva strømregningen og rentehopp kan gjøre med økonomien den kommende tiden.

REGNINGER: Det kan bli dyrere regninger på alle fremover, med rentehopp og høye strømpriser. Foto: Rano Thaseen / TV 2

– Det blir noen dyre regninger. Det er jo mye annet vi betaler for med barn, elbil og hus – og lånet er dyrt, sier Victoria.

– Det blir mye penger som forsvinner, sier Christian.

Vedvarende høye strømpriser vil gjøre at familien må kutte kostnader andre steder. Men det er vanskelig.

– Man må jo ha lys og varme. Og vann. Det er litt vanskelig å vite hva man må kutte, sier Victoria.

Så mye dyrere

Styringsrenten er i dag på 0 prosent, men i august varslet Norges Bank renteheving i september. Neste rentebeslutning kommer torsdag.

Strømprisene har i år vært skyhøye, og de er langt høyere enn de pleier å være på denne tiden av året. Økt etterspørsel etter energi har også sendt strømprisene til nye høyder i Europa.

Hvor mye dyrere det blir for hver enkelt fremover, kommer selvfølgelig an på hvor mye strøm man bruker og hvor mye lån man har.

Banksjef Jan-Tore Smith i Sparebanken Vest har skissert hvilke konsekvenser det vil ha dersom renten stiger og vi får høyere strømpriser.

DYRERE: Banksjef Jan-Tore Smith i Sparebanken Vest har regnet ut hvor mye mer en vanlig familie kan måtte betale i måneden fremover. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hvis man antar flere renteøkninger til neste år og at man i ytterste konsekvens kommer opp i en rente på 1,25 over dagens nivå, vil den månedlige kostnaden øke fra 9700 til 11.539. Altså en månedlig kostnad som nesten er 2000 kroner høyere i dag, sier Smith.

Han har tatt utgangspunkt i en typisk familie som bor i en leilighet med 2 millioner kroner i boliglån med 25 års nedbetaling og rente på 1,75 prosent, som er vanlig i dag. Antatt strømforbruk er på 10.000 kilowattimer per år.

Krever tiltak fra ny regjering

Huseiernes landsforbund frykter en stor økning i vanlige folks bokostander i høst og vinter.

KUTT: Generalsekretær i Huseiernes landsforbund, Morten A. Meyer, stiller krav til den nye regjeringen om kutt i blant annet elavgiften. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det kommer til å bli ganske dramatisk. Det er mange kostnadsøkninger som kommer samtidig, boliglånsrenta blir dyrere og strømprisene kommer til å være rekordhøye, sier generalsekretær Morten A. Meyer.

Generalsekretæren tror en vanlig husholdning med et normalt strømforbruk fort kan få en strømregning på 2000-3000 kroner mer per måned, samtidig som en boliglånskunde kommer til å få 1000 kroner mer i renteutgifter per måned.

Huseierne krever at den nye regjeringen reduserer elavgiften og eventuelt reduserer merverdiavgiften på strøm til 15 prosent.

– Nå er det vanlige folks tur, og det er også viktig i en fordelingsmessig sammenheng. Høye avgifter og dyre strømregninger rammer særlig de med svakest økonomi, sier Meyer.