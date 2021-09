Stortalentet scoret igjen i enkel Norge-seier

Se målene øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Kosovo-Norge 0-3

20-åringen gjorde som i 10-0-seieren over Armenia sist: Hun gikk på et susende løp i boksen, viste råskap og nærmest skled ballen i mål.

Landslagssjef Martin Sjögren er godt fornøyd med det Blakstad har vist under landslagssamlingen.

– Hun gir oss en dimensjon vi har savnet på venstrekanten, og kanskje i gjennombruddspillet, sier svensken til TV 2 på telefon fra Pristina.

– Hun skaper målsjanser fra sin venstrekant. Julie er en spennende spiller, som kommer til å bidra mye for oss i ganske lang fremtid. Det blir spennende å følge henne, slår han fast.

Positive nyheter om Maanum

En annen som har markert seg under samlingen, er Frida Maanum. Arsenal-spilleren hadde det imidlertid svært vondt etter en duell på overtid.

– Hun har fått et kne i ribbeina, forteller Sjögren.

– Hun er blitt undersøkt, og vi tror det skal være greit. Men det var en hard smell, hun mistet pusten, fortsetter han.

22-åringen skal undersøkes nærmere senere.

– Vi frykter ikke at det er brudd. Det er det siste fra legene, understreker Sjögren.

TØFF SMELL: Arsenal-spiller Frida Maanum fikk seg en hard trøkk i ribbeina på overtid. Foto: Nikola Krstic

Skapte sjanser i fleng

Fotballkvinnene fikk det enkelt i Kosovo.

– Vi hadde mange målsjanser, men jeg ville gjerne sett at vi hadde scoret litt flere mål på det vi skaper. Når vi ikke helt gjør det, går vi kanskje litt ned i tempo mot et ekstremt lavt forsvar, analyserer landslagssjefen, som også roser spillerne for en god samling.

Allerede etter tre minutter kunne det stått 1-0.

Amalie Eikeland var først på en retur. Skuddet ble, ifølge dommeren, stanset av en Kosovo-forsvarer på streken. Med mållinjeteknologi kunne det kanskje sett annerledes ut, men dommeren lyttet ikke til de norske spillernes protester.

Etter tolv minutter gikk uansett Norge opp i ledelsen. Guro Reiten ble spilt fri langs venstre. Innlegget langs gresset var farlig. Viola Avduli fra Kosovo var uheldig og skled ballen i eget nett i forsøket på å stanse angrepet.

Caroline Graham Hansen stod senere i omgangen for et av kampens høydepunkter da hun dro av to Kosovo-spillere med et par herlige såledragninger, men avslutningen stod ikke i stil.

Like etterpå økte Blakstad, som var svært aktiv langs venstreflanken, ledelsen.

Fotballkvinnene fortsatte i samme spor etter sidebyttet. Etter drøyt ti minutter vartet Norge opp med lekkert angrepsspill. Reiten spilte gjennom Frida Maanum, som spilte ballen på tvers til Lisa-Marie Karlseng Utland. Da kunne det ikke bli noe annet enn 3-0.

Med ti minutter igjen av full tid burde det blitt 4-0, men Vilde Bøe Risas avslutning fra kloss hold gikk over.

Norge står full pott etter to kamper på veien mot fotball-VM i Australia og New Zealand i 2023.

Fotballjentene får betraktelig tøffere motstand i oktober. Da venter Polen (borte) og Belgia (hjemme).