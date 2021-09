To av høstens virkelig store nyheter er signert BMW. Begge to kan vise seg å bli svært så populære i Norge, siden de er elektriske: Sedanen i4 og SUV-en iX.

Nå som det begynner å bli mange om beinet, også i elbilsegmentet, er det viktig for BMW å markere seg igjen. Fra før har de kun i3 og iX3 som er rene elbiler. i3 har vært med oss i en årrekke, og er på ingen måte en nyhet lenger – mens iX3 ble lansert i fjor – uten at salget har tatt helt av.

Dermed står BMW med kun to modeller på Topp 20-listen – X3 på 15. plass og X1 på 19-plass*.

Godt salg av ladbare hybrider, bidrar likevel til at BMW ligger på femteplass samlet sett*. Det er sterkt av et premiummerke.

Men kanskje snakker vi rekordår i 2022 – og enda høyere plassering da.

Hvis det blir full klaff med de to nykommerne, er ikke det usannsynlig. Akkurat nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen i München, der han tester både iX og i4!

* = Registreringstall per august. Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikk

To viktige nyheter på én gang – og nå er det straks tid for testkjøring.

Gunstig pris

Særlig i4 har i utgangspunktet et bredt nedslagsfelt. Nordmenn er villig til å bruke en god del penger på bil – noe fjorårets mest solgte bil er et godt bevis på: Det var nemlig Audi e-tron.

i4 starter 489.000 kroner for modellen med bakhjulsdrift. Versjonen med den kraftigste drivlinjen, firehjulsdrift og en velspekket utstyrspakke, kommer på 599.900 kroner.

Her går BMW i strupen på blant andre Tesla Model 3.

SUV for mange

SUVen har på sin side en rekke konkurrenter. Det kommer etter hvert en hel del elektriske alternativer her – også med mulighet for sju seter, som BMW-en mangler.

iX leveres i to utgaver, iX xDrive40 og iX xDrive50. Sistnevnte er toppmodellen – med et 105 kWh-batteri (111,5 kWh brutto), en WLTP-rekkevidde på 630 kilometer og en startpris på 799.000 kroner.

xDrive 40 har rekkevidde på 426 kilometer – mens startprisen her er 659.000 kroner.

i4 vekker ikke kjempemye oppsikt ute på veiene i Tyskland, men gjett om iX gjør! Her viser såkalt virtuell virkelighet-piler i hovedskjermen på infotainmentsystemet hvilken vei vi skal i krysset.

– To bestselgere

Men nå vil vi høre hvordan det går med redaksjonens "onkel reisende Mac".

– Ring-ring ...

– Heisann, Knut! La oss bare gå rett på sak. Her har vi to biler som virkelig kommer til å bite fra seg. BMW-selgere rundt om i Norge kan gjøre seg klare for å få mye å gjøre framover.

Han legger til:

– Først som sist må jeg informere om at det som vanlig er noen sperrefrister på kjøreinntrykk. Jeg har imidlertid fått testet begge bilene. Og uten å si noe som helst om hvordan de oppfører jeg på veien, kan jeg i alle fall si at dette kommer til å treffe godt hjemme i Norge. Sann mine ord!

Særpreget starter i fronten, ingen tvil om at BMW her har laget en bil som skiller seg ut.

Selvskreven

– Jeg skjønner. Skal vi ta litt om de to bilene hver for seg. Først - hva tenker du om i4?

– Den er ikke nyskapende i designet, har ikke lengst rekkevidde og er ikke billigst i sitt segment. Men dette er et bilmerke svært mange er glade i og designet er helt i tråd med det mange synes BMW skal være. Sporty og ikke fullt av masse provoserende krumspring. Med mulighet for firehjulsdrift, bra plass og en i utgangspunktet gunstig pris, er denne etter min mening nesten selvskreven på Topp 5-listen neste år.

Det betyr trolig at den skal nevnes i samme åndedrag som Tesla Model Y, Toyota RAV4, Ford Mustang Mach-E og VW ID.4.

Provoserende

– Mens i4 neppe provoserer eller overrasker noen – er den andre modellen vi tester her nede rene motstykket. iX gjør alt det i4 ikke gjør. Få vil kalle den elegant – men snakk om å få oppmerksomhet! i4 er det knapt noen som enser på veien – mens iX har en mektig framtoning, som folk snur seg etter, peker på og diskuterer. Og akkurat det er jo litt av poenget med en slik bil. Den skal snakkes om. Kort sagt: Ikke kjøp denne om du er av typen som er bekymret for hva naboene måtte mene, sier Vegard.

BMW har vist flere ganger at de ikke er redde for å gå nye og egne veier når de designer nye modeller. Denne er helt klart i den ånden ...

Svært mange nordmenn skal få denne bilen før jul. Men bestiller du toppmodellen av iX, må du belage deg på å vente til andre halvår neste år, før du får den.

Kommer snart til Norge

Akkurat nå har mange importører problemer med å få tak i nok biler til det norske markedet. Det er ventetider – og uklar leveringssituasjon på mange modeller.

– Hva vet du om ståa rundt disse to BMW-ene?

– Her nede får vi bekreftet at det er iX som kommer først til Norge. Utleveringene til kunder starter i november. Og her er tilgangen på biler tydeligvis god. Bestiller du nå, skal du få bil før nyttår. Men NB: Det gjelder xDrive 40. Vil du ha xDrive 50, må du belage deg på å vente mye lenger. Her er det snakk om utlevering fra andre halvår 2022, da snakker vi i beste fall sensommer, kanskje også høst, sier Vegard.

– På i4 skal utleveringene starte rett før nyttår, så fortsetter det inn i neste år.

Både i4 og iX er snart klare for å leveres til de første kundene i Norge. BMW vil ikke si noe konkret om hvor mange biler de har solgt, bare at mottagelsen har vært svært god. Og det skjønner jeg godt når du ser hva denne pakken inneholder, sier Vegard.

Vi kommer tilbake med mye mer om både i4 og iX så fort sperrefristene er opphevet: 29. september for iX og 13. oktober for i4.

