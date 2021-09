Advarer om vindkast på opptil 32 meter per sekund

Det er sendt ut en rekke farevarsler for flere deler av landet de kommende dagene.

På Twitter skriver YR-meteorologene at de har sendt ut så mange farevarsler at de nesten går i surr.

– Vinden øker allerede ganske mye i Nord-Norge, i hvert fall på utsatte steder og langs kysten, hvor det er stiv kuling nå, forteller vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Hanne Beate Skattør, til TV 2.

Hun forteller at vinden kommer til å øke kraftig utover natten, og at det kraftigste farevarselet slår inn i Nord-Norge onsdag morgen.

– Da er det gult farevarsel for vindkast i Salten, Ofoten og Lofoten. Her blir det liten storm ute på kysten og lokalt kraftige vindkast på 27-30 meter per sekund.

Beveger seg nordover

Utover morgenen onsdag vil vinden bevege seg nordover, slik at det da sendes ut farevarsel for Sør-Troms.

– Dette farevarselet går på det samme, altså perioder med sørlig liten storm og kraftige vindkast på 25-30 meter per sekund. Og litt utover formiddagen onsdag blir også Nord-Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest- og Øst-Finnmark rammet, og det er i disse områdene den kraftigste vinden kommer.

Utover ettermiddagen onsdag avtar vinden i Nordland, og utover kvelden og natten til torsdag avtar den også i Troms og Finnmark.

Når vinden har løyet en del nord i landet, er der det Sør-Norge som må belage seg på kraftig vind. Her ventes det enkelte steder vindkast på opptil 32 meter per sekund.

– Da er det sendt ut gult farevarsel for vindkast i Rogaland og Agder, og der venter vi vindkast på mellom 27 og 32 meter per sekund fra nordvestlig retning. Ute langs kysten kan det kortvarig komme opp i liten storm.

Skattør forteller at vinden vil vedvare hele dagen torsdag, og at den roer seg om kvelden.

Kan merke sterk vind på Østlandet

Selv om farevarslene er sendt ut for Rogaland og Agder, sier meteorologen at også flere deler av Sør-Norge kan få kjenne på kraftig vind.

– Det blir en del vind også i sørlige fjellstrøk. Og deler av Østlandet kan merke en del vind, men ikke så sterk at vi sender ut farevarsel.

– Vinden kommer fra nordvestlig retning og det er en typisk retning det kan bli litt vindkast på, også i indre strøk. Men dette er ikke noe vi venter alvorlige konsekvenser av. Skal man ut på tur er det uansett greit med en vindjakke.