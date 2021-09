Skremmende møte med tyv ødela for VM-favoritt

En oppladning utenom det vanlige for supertalentet Cian Uijtdebroeks.

Onsdag fra kl. 14.15: Se Mixed, lagtempo i sykkel-VM på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

– I landsbyen der jeg bor har vi aldri opplevd noe sånt, sier den 18 år gamle belgieren til TV 2.

Uijtdebroeks, som neste sesong skal sykle for storlaget Bora-Hansgrohe, er ansett som verdens beste juniorrytter og hadde favorittstempelet på seg foran tirsdagens juniortempo.

Før sykkel-VM på hjemmebane pådro han seg en muskelskade på uvanlig vis.

– Jeg skulle sove om kvelden. Det var litt varmt på rommet, så jeg åpnet vinduet. Så hørte jeg mye bråk ikke langt unna vinduet, forteller Uijtdebroeks.

«Hva var det?», tenkte han da.

– Så var det, la oss si, en kriminell eller en ond fyr, sier han.

Den unge rytteren lukket vinduet og la på sprang for å se til at døren var låst. Tyven dro sin vei, men skaden skjedde likevel for Uijtdebroeks:

Han pådro seg en avrevet muskel i låret mens han løp.

– Dagen etterpå satte jeg meg på sykkelen, og da kunne jeg ikke sykle lenger, forteller han.

Selv om han fullførte den 22,3 kilometer lange juniortempoen, gikk det ikke helt slik han hadde sett for seg – i alle fall før tyven kom på besøk. Uijtdebroeks endte på sjetteplass, 42 sekunder bak vinneren Gustav Wang.

– Forberedelsene var ikke perfekte, medgir han.

18-åringen kjørte mer eller mindre uten smerter, men oppdaget på watt-måleren sin, der syklister samler data om fremgang og prestasjoner, at venstrebeinet tråkket hardere enn det høyre.

– Og at jeg var litt redd for å gjøre avrivningen større eller at den skulle komme tilbake. Men jeg gjorde det jeg kunne, sier han.

Johan Ravnøy og Trym Brennsæter var de norske innslagene på juniortempoen. Brennsæter var best på en tiendeplass, 59 sekunder bak danske Wang.

– Jeg satset på topp ti da jeg kom hit, og det klarte jeg. Da kan jeg være fornøyd, sier Brennsæter til TV 2 etterpå.

Ravnøy la seg inn på 45.-plass og var to minutter og 16 sekunder bak vinnertiden.

Onsdag fra kl. 14.15: Se Mixed, lagtempo i sykkel-VM på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.