Petter (28) ønsket å ta sitt eget liv, men ble stoppet – nå vil han hjelpe andre

GOD MORGEN NORGE (TV 2): For fire år siden sto Petter på toppen av en bro – klar til å hoppe, men ble stoppet i siste liten. For å komme tilbake til livet lagde han og kompisen Sverre dokumentaren «Nattebarn», der de ønsker å sette fokus på psykisk helse og selvmord.

Petter Aaberg (28) og Sverre Kvamme (26) står bak den premiereklare kinofilmen «Nattebarn», der de følger fire personer som er i vanskelige perioder, og ikke minst forteller om Petter og hans vei tilbake til livet etter et selvmordsforsøk.

I 2017 sto Petter på en bru og var klar til å hoppe, men ble stoppet av politiet og ambulanse. Han forteller til God morgen Norge at han er veldig glad for det i dag, men at det var mørkt den gangen.

NATTEBARN: Sverre Kvamme og Petter Aaberg har laget film om mennesker som sliter med å takle livet. Foto: Indie Film

– Jeg har aldri vært så langt nede som jeg var i 2017. Jeg hadde slitt med suicidale tanker før det, men den gangen endte det med et selvmordsforsøk.

Bestevennen Sverre foreslo at de skulle lage film sammen for å få tankene over på noe konstruktivt og forsøke å være kreative.

«Se hele intervjuet øverst i saken!»

Dro på jakt i gatene og på fester

I begynnelsen var Petter og Sverre usikre på hvordan prosjektet skulle ende, men etter å ha lett en stund etter mennesker med historier, begynte dokumentaren å ta form.

– Det føltes helt feil å lage film som var på overflaten, vi hadde lyst til å gå i dybden, forteller Petter og fortsetter:

– Da vi traff de fire ute i natten, som sliter med lignende problemer som meg, begynte det å åpne seg et trygt rom der det var lov til å snakke om det som var vanskelig og som gjorde at jeg følte meg mindre alene.

GODE KOMPISER: Petter og Sverre er bestevenner. Nå har de laget sin første dokumentarfilm sammen. Foto: God morgen Norge

Petter og Sverre kom veldig nær de fire som deltar i filmen, og begge forteller at det til tider var tungt.

– Å være så tett på andre som var i en veldig vanskelig periode i livet sitt, var vanskelig, forteller Sverre, som brøyt sammen to ganger, hvorav den ene kan sees i dokumentaren.

– Motivasjonen vår var hele tiden at de foran kamera følte seg sett og hørt, og at de følte de kunne fortelle sin historie og med det bidra til å hjelpe andre.

Filmen ble som terapi

Petter forteller at han fikk andre perspektiver ved å bli kjent med de medvirkende i dokumentaren, og at filmen ble et terapeutisk prosjekt, selv om det til tider var utfordrende.

– Når man står i sitt eget hode tror man kanskje man er den eneste, men man er jo ikke det. Det kan være vanlig å ikke ha alt på stell i livet sitt. Prosjektet har dratt meg både opp og ned. Men jeg føler til slutt at jeg kom godt ut av dette og synes det er blitt en fin film.

NATTEBARN: Petter Aaberg forteller i dokumentaren åpent og ærlig om sine psykiske problemer. Foto: Indie Film

Fjerne tabuer

Petter og Sverres drøm med prosjektet har vært å kunne hjelpe andre, og skape mindre tabu rundt psykiske lidelser.

– Jeg tror det er mye å gå på. Fysiske lidelser er mer akseptert enn psykiske lidelser, sier Petter, som også ønsker at det snakkes mer om selvmord.

– Det er så mye tabu og skam rundt selvmord, men vi tror det er farligere å ikke snakke om det framfor å snakke om det. Det er så ufattelig mange som dør i selvmord hvert eneste år. Når du åpner opp og snakker med noen rundt deg får du andre perspektiv. Å stå alene med selvmordstanker er helt jævlig, men hvis du klarer å dele med noen så blir det litt lettere.