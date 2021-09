En mann ble pågrepet, siktet og løslatt i løpet av kort tid for Trosterud-skytingen 25. august. Det er usannsynlig at han er gjerningspersonen, mener politiet.

– Vi mottar opplysninger som vi er nødt til å forholde oss til. I dette tilfellet avhørte vi de fornærmede. De ga viktige opplysninger, som vi vurderte som så konkrete at det ga grunnlag for pågripelse, sier politiadvokat Hilde Hermanrud Strand til Avisa Oslo.

Pågripelsen skjedde torsdag 16. september. Mannen ble siktet for to tilfeller av drapsforsøk etter at to unge menn ble skutt i et boligstrøk på Trosterud natt til 25. august. Allerede dagen etter besluttet imidlertid politiet å løslate mannen fordi de mente at mistankegrunnlaget mot ham var svekket.

Det er andre gang at politiet går til pågripelse i saken, for deretter å løslate vedkommende etter kun kort tid.

– Da er vår arbeidsmetodikk at vi ettergår disse opplysningene. Etter ytterligere etterforskning var vår vurdering at mistanken mot ham ble svekket, opplyser hun.

Likevel er siktelsene mot begge mennene opprettholdt.

– Det er for tidlig å konkludere. Det er ikke grunnlag for å frafalle siktelsene ennå, sier Strand.

Hun understreker samtidig at politiet per nå ikke har noen mistenkte i saken.

