FN-sjefen advarer mot strid mellom USA og Kina: – Farligere enn den kalde krigen

Guterres la også vekt på behovet for sterkere innsats mot klimaendringene i sin åpningstale, og han advarte mot koronakrisen som fortsatt preger verden.

– Verden må våkne opp, sa Guterres med henvisning til de to krisene.

FN-sjefen retter særlig en pekefinger mot USA og Kina.

– Det vil være umulig å oppnå global utvikling hvis de to største økonomiene i verden er i konflikt med hverandre, sa Guterres og la til at et militært kappløp mellom USA og Kina vil være mer farlig enn den kalde krigen.

