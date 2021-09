Trafikkdirigent omkom: – Svært tragisk

En mann i 30-årene omkom etter å ha blitt påkjørt da han dirigerte trafikken på riksvei 7 mellom Torpo og Ål i Hallingdal mandag kveld.

Mannen, som er fra Vestfold, dirigerte trafikken i forbindelse med veiarbeid på stedet.

Sjåføren av ulykkesbilen er siktet for brudd på veitrafikkloven.

– Det er vanskelig å gå i detalj på hva som har skjedd og hvorfor, det vil forhåpentligvis etterforskningen vise, sier politistasjonssjef Brit Fysken i Hallingdal til TV 2.

SIKTET: Sjåføren av ulykkesbilen er siktet for brudd på vegtrafikkloven. Foto: Vilde Jagland / Hallingdølen

– Tragisk

Den omkomne mannen jobbet i selskapet TrafikkDirigering AS .

Daglig leder Eirik Tyrihjell sier til TV 2 sier de jobber med å ta vare på de ansatte etter den tragiske ulykken.

– Våre tanker går til de pårørende og etterlatte. Vi arbeider med å ta vare på våre ansatte, spesielt de som var til stede under denne krevende situasjonen. Dette er en svært tragisk hendelse, og vi avventer politiets videre etterforskning av de faktiske forhold, sier han.

Det var nedsatt hastighet på stedet i forbindelse med vegprosjektet, opplyste politiet til TV 2 mandag.

Sjåføren av ulykkesbilen, vitner på stedet og bilister som kom kort tid etter ulykken, ble avhørt mandag kveld.

Viser ikke hensyn

Statens vegvesen er byggherre for vegprosjektet i Ål, og TrafikkDirigering AS er underleverandør på prosjektet.

Avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen sier de nå støtter selskapet i oppfølging av sine ansatte som nå har mistet en kollega.

– Dette er dypt tragisk. Jeg tenker først og fremst på de som er berørt, både pårørende og kolleger. Det er de vi må ta vare på i første omgang, og så må vi arbeide videre med å finne gode løsninger for å jobbe sikkert på veinettet, sier Løkken.

Avdelingsdirektøren sier at de fleste trafikanter er flinke til å ta hensyn ved vegarbeid, men sier at det ikke slik er alltid.

– Vi får en del tilbakemeldinger på at det er noen få som ikke tar hensyn til de som jobber langs veien. Statens vegvesen jobber kontinuerlig sammen med trafikkdirigeringselskapene og entreprenørene for å finne gode løsninger slik at trafikanter respekterer at folk jobber langs veien, sier Løkken og fortsetter:

– Heldigvis er det ikke ofte vi har ulykker, men man er selvfølgelig utsatt når man jobber i trafikkert veg. Da er det svært viktig at varsling og skilting er god slik at trafikantene respekterer deg som trafikkdirigent, derfor er alle som jobber langs vegen kurset i denne jobben sier Løkken.