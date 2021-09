Arteta hyller Ødegaards lederegenskaper

Se Ødegaards frisparkperle fra helgen øverst

Med sin frisparkperle borte mot Burnley lørdag, sikret Martin Ødegaard Arsenal tre meget viktige poeng. Det var London-klubbens andre seier på rad, og nå håper Mikel Arteta at hans mannskap er i ferd med å snu den vonde trenden.

Mikel Arteta er fornøyd med Ødegaard. Foto: Rui Vieira

– Når man vinner to kamper på rad, etter den vanskelige starten vi har hatt på flere områder, kan man også vinne den tredje. Man får rytme og selvtillit, og da skaper man en annen følelse, forklarer Arteta på pressekonferansen før onsdagens ligacupkamp mot AFC Wimbledon.

Spanjolen er også meget godt fornøyd med Martin Ødegaards bidrag på Emirates så langt, men det er ikke nødvendigvis drammenserens målpoeng som er det viktigste for Arsenal-sjefen.

– Vi bygger opp en gruppe med ledere. Det er en ung gruppe med mange spillere under 23 år. Martin er kaptein for landslaget og Sambi (Lokonga) var kaptein i Anderlecht, sier Arteta og fortsetter:

– Gjennom sitt talent har Martin kapasitet til å lede ved eksempel. Han ber om ballen der andre ikke gjør det, og så er det noe med holdningen hans og hvordan han hele tiden setter motspillerne under press.

Og det er spesielt i den fasen av spillet Arteta er fornøyd med den norske 22-åringen.

– Han er sannsynligvis den første til å ta jobben defensivt. Vi må tilbake til det grunnleggende og sørge for at alle spillerne gjør det, selv innbytterne, som jeg synes var fantastisk mot Burnley, forklarer Arteta.

Onsdag skal Ødegaard, Arteta og resten av The Gunners forsøke å ta seg videre i ligacupen på bekostning av AFC Wimbledon. Ifølge rapportene er det allerede solgt nærmere 50.000 billetter til kampen, noe Arteta er svært godt fornøyd med.

– Jeg er virkelig glad for å høre det, fordi guttene gleder seg virkelig til å spille cupkamp på Emirates igjen. Å vinne den kampen er vår eneste prioritet akkurat nå. Etter det kan vi tenke på Tottenham og hvor spesiell den kampen er, sier 39-åringen.

Gjestene fra sørvest-London befinner seg foreløpig på en 7. plass i League One, men Arteta lover at Arsenal ikke skal ta lett på oppgaven.

– Vi må ha fokus, kreve vår høyeste standard og forberede oss som vi bruker, eller enda bedre. Dette er en mulighet for spillerne å vise oss at de fortjener å spille, og for å gjøre det vanskelig for oss når vi tar ut laget, sier Arsenal-sjefen.