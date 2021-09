Storbritannia med gladmelding til kryssvaksinerte nordmenn

For å bli ansett som fullvaksinert ved innreise til Storbritannia, krever britene at du må ha to doser av samme vaksinetype. Det vil si at personer som har fått to doser av Pfizer er fullvaksinert, mens personer som har fått en dose av Pfizer og en av Moderna ikke er det, og risikerer karantene ved innreise til Storbritannia.

Det har lenge skapt problemer for mange nordmenn som har tenkt seg på fotballtur eller høstferie til Storbritannia, og har også bidratt til at folk unnlater å dukke opp til vaksinetimer om dose to skiller seg fra dose én.

Nå gjør britene helomvending. Fra og med 4. oktober anser britene kryssvaksinerte som fullvaksinerte ved innreise.

– Dette er gode nyheter for dem som har vært skeptiske til å takke ja til dose 2 av en annen vaksinetype, enn den de fikk som dose 1 på grunn av ønske om å reise til Storbritannia, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Håper nølerne overbevises

Norge har lenge vært grønt på britenes reisekart, og regelendringen vil dermed ha liten praktisk betydning for nordmenn. Likevel håper Høie at regelendringen kan få flere nølere til å stille opp til andre vaksinedose.

– Det er først etter andre dose du er godt beskyttet både mot å bli alvorlig syk og mot å smitte andre. Derfor er det viktig å ta begge dosene uansett om du får tilbud om Pfizer eller Moderna. Begge vaksinene er effektive, og trolig gir Moderna enda bedre beskyttelse mot deltavarianten enn Pfizer, sier Høie.

Kan gi bedre beskyttelse

Overlege Preben Aavitsland i FHI har tidligere vært kritisk til kravet om at begge dosene må være av samme vaksinetype, og mener det ikke finnes noen medisinsk begrunnelse for kravet.

– De har vel laget den slik for å gjøre det enkelt å praktisere. Rent medisinsk er regelen feil; det er like god beskyttelse med en Moderna- og en Pfizer-dose som med to Pfizer-doser, har Aavitsland tidligere sagt til TV 2.

Også Tyskland endret nylig sine regler og godtar kryssvaksinerte med Pfizer og Moderna som fullvaksinerte ved innreise.

Det er ingenting som tyder på at blanding av vaksiner gir dårligere beskyttelse mot koronasykdom, og enkelte studier påpeker at det faktisk kan være mer effektivt å blande vaksiner. Minst 15 land i EU/EØS benytter seg av kryssvaksinering.