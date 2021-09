Kadafi Zaman: – Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å vokse opp i verdens beste land

TV 2s Kadafi Zaman har formidlet katastrofer, krim og kriger til det norske folk i 15 år. Egentlig ville foreldrene i Lier at eldstemann skulle bli lege eller ingeniør, men i dag er de glade for at sønnen valgte journalistikken.

Historien om livet som reporter, starter i en liten landsby i Punjab, i Pakistan. Det var nemlig her familien til Kadafi Zaman bodde før de flyttet til Heggedal i Asker. Opprinnelig hadde familien i Pakistan drevet med jordbruk.

– Bestefar var høvding, og en stor jordeier. Han eide en fjerdedel av all jorda i landsbyen. Bestefar var en mann som var opptatt av at barna hans skulle få utdanning, så han solgte en del av jorda for at pappa og søsknene skulle få gå på skole, forteller Kadafi til God morgen Norge, som er aktuell med boken «Den norske drømmen».

Skulle tilbake til Pakistan

Kadafis far fikk en statsviterutdanning i storbyen, men de store jobbene lot vente på seg i Pakistan.

I 1970 bestemte han seg derfor for å reise til utlandet for å jobbe i et par år. Dermed ble han en av nesten 5000 pakistanske arbeidsinnvandrere som kom til Norge på 70-tallet.

– Ironisk nok takket pappa nei til strøjobber i Pakistan, men begynte med å sortere flasker i Norge. Deretter fikk han jobb som truckfører, konduktør, og til slutt ble han billettkontrollør, forteller Kadafi Zaman.

INTEGRERTE SEG I SAMFUNNET: Moren til Kadafi med sønnen i armene. Foreldrene var flinke til å integrere seg i Norge - mye takket være naboene. Foto: Privat

Eventyrlig oppvekst

Overgangen fra å komme fra en velstående familie i et varmt land, til Norge som var mørkt og kaldt – og som i tillegg hadde forbausende lite utvalg av krydder og grønnsaker, kunne fort endt med en returbillett hjem til Pakistan, noe som også var planen.

Men Kadafis far trivdes i jobben, og etter hvert flyttet han og konen til Lier hvor de senere fikk tre barn. Kadafi var førstemann i flokken, og både sønnen og foreldrene fant seg godt til rette.

– I min oppvekst var det verken rasisme eller diskriminering der vi bodde i Lier, sier Kadafi, og forteller at familien ble godt integrert. De ble møtt med åpenhet av naboene:

– Mamma trillet meg rundt i nabolaget i rosa klær, og da var det mange som sa at hun hadde så fin datter. Mamma måtte forklare at jeg var en gutt, og da fikk hun tilbakemelding om at i Norge bruker vi blått på gutter og rosa på jenter. Det er så mange søte historier om folk som lærte oss å lage lapskaus, lærte oss viktigheten av førerkort og jobb. Lokalmiljøet trådde til og integrerte oss. Og det samme kan jeg si om min oppvekst, det har vært eventyrlig, skryter TV 2-reporteren.

Avholdsmann kjøpte bar

Tiden gikk. Familien ble i Norge, og sammen ble de enda mer integrerte.

FORELDRENE: Faren og moren vurderte flere ganger å flytte tilbake til hjemlandet, men valgte å bli i Norge. Foto: Privat

Til slutt ble faren så integrert at han til og med kjøpte en pub som han ville drive, og som Kadafi og broren kunne drive på kveldstid – selv om faren personlig var avholdsmann.

– Det var jo et lite fiaskoopplegg, for både han og resten av oss visste lite om å være bareiere. Det første han gjorde, var å bytte bryggeri fra Aas til Ringnes. Tranby er midt i Aas-land, så på åpningen var det jo ingen gjester. Det viste seg at folk hadde boikottet lokalpuben fordi han hadde gått til fienden, mimrer Kadafi muntert.

Valgte journalistikken

Kadafi endte verken opp som pubansatt eller lege. Journalistikken ble endestasjonen, noe han ikke har angret på, selv om jobben har vært både krevende og til tider farlig.

– Man tenker før man reiser at det ikke er farlig. Man har lagt en plan og det er ikke slik at jeg vil at det skal skje meg noe. Men så er det den X-faktoren – det du ikke har planlagt. Plutselig er du i en revolusjon i Kairo, hvor du har valgt en sikker rute også skjer det noe som du ikke har planlagt. Eller arrestasjonen i Pakistan, som jeg opplevde for noen år siden.

Den ferske forfatteren legger ikke skjul på at moren hans skulle ønske han til tider hadde et annet yrke. Likevel forteller han at hun er svært stolt over sønnen og alt han har opplevd – på godt og på vondt.

– Det har blitt en del drama gjennom årene og spesielt i dekningen av ekstreme miljøer og trusler, men det er også prisen for journalisistikken, og det tror jeg også Norge trenger å vite mer om. Altså; hvordan jobber pressen ute i felt, spesielt når det er snakk om så mye falske nyheter og konspirasjonsteorier. Det hjelper å få et innblikk «behind the scenes».

Kadafi forteller at dette er mye av grunnen til at hans bokprosjekt er todelt.

NYHETSREPORTER: TV 2s Kadafi Zaman brenner for jobben som nyhetsreporter. Her tilbake i Pakistan på besøk. Foto: Privat

– Det er både en hyllest til den generasjonen som kom hit med ingenting og lagde en fremtid for sånne som meg, og min generasjon som har jobbet oss opp og fram i samfunnet.

– Hvordan hadde livet vært om du hadde vokst opp i Pakistan, tror du?

– Da hadde jeg sikkert drevet med jordbruk eller vært som onkelen min og barna hans; de er godt utdannet og bor i storbyene. Men det er klart at jeg er veldig takknemlig for at mor og far valgte Norge og at de valgte å bli – at jeg fikk muligheten til å vokse opp i verdens beste land, avslutter han.