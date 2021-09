Nå må «Farmen»-Nils i retten

Fordi Nils Kvalvik ikke betalte boten han fikk i februar, etter at han inviterte «Farmen»-deltakerne på fest i Finmark, må han i retten.

I fjor omtalte alle store medier at politiet i Finnmark hadde skrevet to forelegg til arrangørene av «Farmen»-festen på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag.

Festen skjedde på kvelden lørdag 27. februar 2021, og det var Nils Kvalvik som var arrangør. Som datoen tilsier, var dette midt i pandemien, og politiet mente at arrangørene hadde brutt Smittevernloven (§ 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 24, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19-forskriften § 13a).

Kvalvik fikk dermed et forelegg på 20.000 kroner, det samme gjorde idrettslaget. Som nevnt valgte kun én av disse å betale boten.

Det var VG som først omtalte saken.

FEST: Det ble delt flittig med festbilder perioden «Farmen»-gjengen var i Finmark. Her er Kvalvik sammen med Karianne Vilde Wølner fra samme sesong. Foto: Skjermbilde/Instagram

Må i retten i februar

Kvalvik har fortsatt ikke betalt forelegget, og dermed skal saken i retten:

– Idrettslaget har vedtatt forelegget, mens personen som fikk forelegg har ikke vedtatt forelegget og saken er oversendt Indre og Østre Finnmark tingrett for berammelse av hovedforhandling, sier politiadvokat Marit Valan til VG.

Saken er berammet til februar 2022.

Uenig

Finnmarksværingen Nils Kvalvik inviterte de andre «Farmen»-deltakerne til fest i nord, etter at «Farmen»-innspillingen var over. Han har tidligere forklart til TV 2 hvorfor han ikke betaler boten.

– Vi har hatt et strengere regime enn alle TV-produksjoner. Vi gjorde det strengere enn da vi dro inn på «Farmen», og da tenkte vi at vi i alle fall var innenfor, sa han i fjor vinter.

Han utdypet også hva han mente med at de hadde hatt strenge tiltak før festen:

– Alle tok to korona-tester og bodde på forskjellige rom. Etter at begge testene var negative dro vi alene på fjellet, det var ikke sånn at vi dro rett på fest.

Kvalvik har foreløpig ikke svart på God kveld Norge og TV 2s forespørsler mandag ettermiddag.