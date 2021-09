Ole Thomas Hansen (22) overøses av meldinger fra fremmede

Årets nye tilskudd blant proffdanserne i Skal vi danse, Ole Thomas Hansen (22), har funnet seg godt til rette i sin nye jobb.

– Jeg lever i sus og dus. Det er hardt, men gøy, sier 22-åringen.

TV 2 møter ham og dansepartneren Royane Harkati (28) utenfor Det Norske Dansecenter på Bislett, like før de skal gyve løs på nok en treningsøkt.

All treningen har gitt resultater, for sammen hanket de inn nesten full pott – hele 29 poeng – forrige lørdag.

– Det var deilig å få sine to første tiere, forteller danseparet.

Tikker inn meldinger

Hansen danset profesjonelt i ti år, men la opp for to år siden. Han er vant til å briljere på parketten, men Skal vi danse-deltakelsen skiller seg likevel noe fra livet som profesjonell danser.

– Jeg har blitt stoppet på gaten fire ganger til nå! Kjendisene er jo kanskje vant til all denne oppmerksomheten, men det er ikke jeg, sier Hansen og smiler.

I tillegg til å bli gjenkjent av fremmede, forteller han at det stadig tikker inn meldinger på mobilen.

– Jeg er ikke så vant til å få så mange meldinger fra folk jeg ikke vet hvem er.

– Hva spør de om?

– Folk spør om han vil ut på date, skyter dansepartner Harkati inn.

Hansen legger til at han får så mange meldinger, at han ikke rekker å gå gjennom alle, men noen av dating-forespørslene har han lagt merke til.

– Vurder du noen av dem?

– Ja, kanskje. Vi får se, sier han lurt.

Dediserer dansen til barna

Harkati er også singel, men konstaterer at hun for øyeblikket har valgt å fokusere på barna og seg selv.

– Jeg har funnet ut at det krever så mye å være i forhold, så jeg synes det er ganske deilig å bare ha meg og barna å tenke på, forklarer hun.

Harkati bor sammen med sine to sønner på ti og seks år i Drammen. Det er også dem hun skal dedisere lørdagens dans til, og paret skal danse til låten «Vi lovar» av Eva Weel Skram.

Til tross for at Harkati allerede er et kjent fjes, og har vært i medias søkelys en stund, sier 28-åringen at det likevel er uvant med all oppmerksomheten Skal vi danse fører med seg.

– Det er litt rart. Det er ikke hver dag folk følger meg danse, sier hun.

Hun forteller at Skal vi danse-spørsmålene dukker opp når hun minst venter det, som for eksempel da hun skulle ta andre dose av koronavaksinen:

