Lavtrykkene står i kø: – Følg med på farevarslene

– Det er skikkelig høstvær på gang, og det i flere runder, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Ina Ynnesdal.

Hun sier at det onsdag er mye vind på Vestlandet og i Nord-Norge, og at det har blåst opp til storm ved Stad.

– I morgen er det ett nytt system i vente. Det kommer et lite hurtiggående lavtrykk innover mot vest fra Færøyene. I tillegg til mye vind, blir det også masse nedbør, sier hun.

Lavtrykket vil ha med seg nedbør, og det er sendt ut en rekke forvarsler for sterke vindkast.

Mye regn

På Vestlandet sør for Stad vil det komme mellom 40 og 60 millimeter nedbør.

På Østlandet blir det mest spredt nedbør, mens det i Nord-Norge blir skiftende vær.

– I sammenheng med lavtrykket vil det komme kraftig vind i Sør-Norge. I Rogaland og Agder vil vi få stiv til sterk kuling, og det vil det komme vindkast opptil storm styrke, sier Ynnesdal.

Også i ytre deler av Vestlandet, Rogaland og Agder er det ventet mye vind.

Skifter retning

På fredag kommer det enda et lavtrykk, men i en litt annen retning.

– Dette lavtrykket kommer også fra Færøyene, men går ikke innover Vestlandet. Det vil ha en nordligere bane, og treffe Helgeland og Trøndelag, sier Ynnesdal.

Hun legger til at det vil bli en del vind og nedbør på Vestlandet, og at det sør for Stad vil komme mellom 30 og 50 millimeter nedbør.

– Vestlandet har noen våte dager i vente. Østlandet ligger igjen på lesiden, og vil ikke kjenne så mye vindkast.

– Hvem blir værvinneren?

– De nærmeste dagene blir det Østlandet og Øst-Finnmark.

– Og taperen?

– Vestlandet, men også de vestlige delene av Sørlandet.

Gode nyheter om helgen

De neste dagene blir stort sett preget av skikkelig høstvær. Likevel har meteorologen positive nyheter om helgeværet.

– Fra lørdag vi en høytrykksrygg, så da blir det finere vær. Bedringen i været gjelder hele Sør-Norge, mens det i Nord-Norge fortsatt blir skiftende vær. Altså perioder med regn og opphold, sier Ynnesdal.

Fram til da kommer meteorologen med en klar oppfordring.

– Følg med på varsom.no på de farevarslene som blir sendt ut. Dette er den første skikkelige runden med ruskevær i høst.