Barn flydd til sykehus etter påkjørsel i fotgjengerfelt

Like før klokken 14 tirsdag ettermiddag fikk Troms politidistrikt melding om at et mindreårig barn var blitt påkjørt i et boligfelt på Finnsnes.

– Politiet er på tur til stedet, men har lang utrykningsvei da patruljen var ute i Senjahopen. Barnet er fraktet til legevakta og pårørende er visstnok orientert, skriver operasjonssentralen på Twitter.

Operasjonsleder Per Arve Aas sier til TV 2 at gutten skal ha vært våken, men hadde smerter da han ble fraktet til legevakten. Senere meldte politiet at barnet er flydd til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) for videre undersøkelser.

– Fører av bilen er avhørt og politiet har tatt beslag i førerkortet hans da ulykken har skjedd i et fottgjengerfelt.