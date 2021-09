Høye strømpriser gir full fyr i vedsalget

Kløyvemaskinen hos Ramnes Ved i Re kommune kaster ut vedkubbe etter vedkubbe i like stort tempo som en seddelpresse. Berg av ved blir stablet på rader av paller som skal kjøres ut til nordmenn med strømprisangst.

Nå er vedmarkedet brennhett.

– Det var på onsdag. Da var det fokus på høy strømpris i mediene. Og da bare «boff», så eksploderte vedmarkedet. Og det var ikke bare hos meg, det var hos alle andre leverandører og, sier vedprodusent Nils-Regin Bøhle.

Vanskelig å håndtere

Bøhle har travle dager på gården i Vestfold. Sammen med faren og sønnen forsøker de etter beste evne å svare på bølgen av henvendelser fra alle som vil sikre seg ved til høsten og vinteren.

FULL FYR: Etterspørselen etter ved har aldri vært så stor så tidlig på høsten. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Telefonen ringer hele tida, og er jeg ute med et lass så er det tretti nye mailer når jeg kommer tilbake. Det er jo sånn at det er vanskelig å håndtere etter hvert, sier han.

Utsolgt i september

Mange vedprodusenter legger opp et lager med ved som tørker gjennom sommeren. Disse var neppe forberedt på vindstille og lite vindkraft i Europa, sviktende gassleveranse fra Russland, og økte priser på CO2-kvoter på gass- og kullkraft. Det har ført strømprisene mot taket, også i Norge.

Den rekordstore etterspørselen etter ved har rett og slett ført til at leverandører er utsolgt, og det lenge før høstkulden kryper opp fra stuegulvet.

Fagansvarlig Øyvind Stranna Larsen i produsentorganisasjonen Norsk ved bekrefter at enkelte produsenter er utsolgte for ved allerede nå i september, men at det foreløpig burde være enkelt å få tak i ved.

TØRKETUNELL: Med vakuum og varme tørkes veden på tretti timer. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Vil selge for millioner

For de som klarer å levere, tjener gode penger nå. Bøhle er en av dem.

– Jeg kommer nok til å selge et par tusen slike storpaller før jul. Det kan bli et salg på kanskje fem millioner kroner. Det er mye...

– Du regner med dobbel omsetning?

– Ja, hvis jeg klarer å håndtere det.

Han sier det kan være mulig å oppnå slike tall i løpet av en hel vinter, om den er lang og kald. Men det han ser nå har han ikke opplevd før.

Tørketunell

– Det er jo ikke høstferie ennå! Det er midt i september, og i forrige uke var det jo tredve grader her, sier han lett hoderystende.

For å være i stand til å levere mye ved på kort varsel, har Bøhle investert i en lufttett tørketunell for den ferske og fuktige veden.

Ved hjelp av vakuum kan han med en varme på 60 grader trekke all fuktighet ut av tre tonn vedkubber i løpet av kun 30 timer. Dette gjør at han er uavhengig av å ha et lager som er tørket gjennom sommeren.

– Men det krever energi?

– Ja, det krever mye energi. Strøm, dessverre.

UMETTELIG MARKED: Vedbonden i Vestfold klarer ikke å levere nok Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Tjuefire timer i døgnet

Fra tidlig morgen til sen kveld laster han paller opp på lastebilen med en av gaffeltruckene på gården. Han får ikke levert nok, selv om han er en av landets største leverandører.

– Er markedet helt umettelig nå?

– Alle som kjører ved kan kjøre tjuefire timer i døgnet hvis de vil. Vi klarer i alle fall ikke å produsere nok og håndtere alle henvendelsene. Det klarer vi bare ikke, sier han.