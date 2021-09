– Vi ble værende i lokalene med låst dør

Flere av de som befant seg i bygningen skjønte raskt at noe alvorlig hadde skjedd.

Mandag kl. 10.02 fikk politiet inn de første meldingene om en alvorlig hendelse ved NAV-kontoret på Årstad i Bergen.

En gjerningsmann i slutten av 30-årene angrep to NAV-ansatte under et brukermøte, og den ene kvinnen i 50-årene døde av skadene.

Bygget der NAV-kontoret holder til, huser flere bedrifter. TV 2 har pratet med folk som befant seg i bygningen, og hørte at noe skjedde.

Politiet rykker mannsterkt ut og kom raskt til stedet. Folkene i bygningen som TV 2 har snakket med, sier de raskt forsto alvoret i situasjonen.

RYKKET UT: Politiet møtte med store mannskap for å få kontroll på situasjonen da knivmannen gikk til angrep mandag. Foto: Marit Hommedal

Ventet bak låste dører

– Vi ble værende i våre lokaler i bygningen med låst dør, til situasjonen var avklart, sier en kilde som ønsker å være anonym.

Ifølge VG skal gjerningsmannen ha gått rundt i lokalet og viftet med en kjøkkenkniv i etterkant av angrepene.

Bak låste dører ventet folk på at nødetatene skulle komme til unnsetning.

– Vi ringte nødetatene og hadde dialog med politiet underveis. Etter en stund kom politiet inn til oss og sa at situasjonen var avklart, sier kilden.

Hyller vekterens innsats

Mandag bekreftet politiet at det var en vekter på jobb i Nav-lokalene da angrepet fant sted. Tirsdag skryter politiet av den aktuelle vekterens innsats.

– Han ringte tidlig inn og var en viktig ressurs for politiet, sier med Morten Ørn, leder for politiet i Stor-Bergen til TV 2.

Politiet sier vekteren var en viktig ressurs da angrepet fant sted. Foto: Geir Johnny Huneide/TV 2

TV 2 har fått opplyst at det er vekterselskapet Avarn Security som er ansvarlige for vaktholdet ved Navs kontorer i Årstad.

– Hendelsen var dramatisk, men utover det kan jeg ikke gi noen kommentarer, sier kommunikasjonsdirektør Ådne Mauritzen i Avarn til TV 2.

– Tungt og trist

Direktør Jostein Hestnes i Etat for sosiale tjeneste i Bergen kommune sier han har snakket med flere av de som var tilstede i bygget da gjerningsmannen gikk til angrep.

– Når det gjelder hendelsesforløpet, så er det politiet som må håndtere det, sier Hestnes.

– Hvordan oppleves det for kommunen at en slik hendelse skjer på et lokalt NAV-kontor?

– Det oppleves selvsagt svært tungt og trist at medarbeidere som jobber med vanskeligstilte brukere i samfunnet selv blir utsatt for vold og skade. Det er en trist situasjon, og når det gikk så alvorlig som det gjorde i denne situasjonen så er det både med sorg og tristhet at vi registrerer det, sier direktøren.

BLOMSTER: Flere hadde lagt ned blomster etter drapshendelsen ved NAV-kontoret på Årstad i Bergen. Foto: Torstein Be

Innlosjert på hotell

Han sier kommunen nå har samlet de ansatte på et hotell i byen, der de både får informasjon fra kommunen og NAV-direktør Hans Christian Holthe.

– I tillegg får de oppfølging av krisepsykiatere og videre oppfølging av bedriftshelsetjenestene, sier Hestnes.

Tirsdag ble de ansatte blant annet møtt av direktør Hans Christian Holte.

MØTTE ANSATTE: NAV-direktør Hans Christian Holte traff de ansatte ved et hotell i Bergen, tirsdag. Foto: Aage Aune / TV 2

– Det har vært et sterkt, men godt møte. Det er selvsagt utrolig tragisk å komme hit, og møte de som er særlig sterkt berørt av det som skjedde. Men jeg gripes av det samholdet og omsorgen som de ansatte viser i dag, sier Holte til TV 2.

NAV-direktøren sier at det nå først og fremst handler om å forstå det som har skjedd.