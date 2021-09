Ajer forbløffer Brentford-ekspert: – Jeg var bekymret

– Det fysiske tempoet er helt hinsides høyt. Jeg har også kjent veldig mye på det mentale. Du må være «på» i 95 minutter, for hvis du skrur av i en eneste situasjon, så scorer spilleren din. Jeg har fått kjørt meg både mentalt og fysisk, sier Ajer til TV 2.

Han sitter på fortausserveringen til en ginbar i Notting Hill, med kjæresten Marte Köpp ved sin side, men det bestilles kun vann med kullsyre.

Høstprogrammet gir få muligheter til utskeielser: Lørdag var Wolverhampton motstander i Premier League, tirsdag tar Brentford imot Oldham i ligacupen, og lørdag kommer selveste Liverpool på besøk.

Men til tross for heseblesende tempo og nye omgivelser har det hittil gått mer eller mindre knirkefritt.

– Jeg var bekymret for ham, for han hadde knapt spilt med lagkameratene før seriestart på grunn av papirarbeid som tok lang tid, og han kom rett fra Skottland. Premier League er så tøft. Men han har vært helt fabelaktig, sier Jay Harris, som dekker Brentford for The Athletic.

– Jeg overdriver ikke: Han har vært helt strøken. Det er forbløffende å vite at han aldri har spilt i Premier League før. Han har sett så komfortabel ut og aldri havnet i trøbbel. Jeg er definitivt overrasket. Når du ser at Arsenal betaler 50 millioner pund for Ben White og Brentford betaler 13,5 millioner for Ajer, så lurer jeg oppriktig på hvem av dem som er verdt mest penger, sier han.

Brentford har holdt nullen i tre av fem Premier League-kamper etter opprykket og kun sluppet inn to mål – med Ajer fra start i samtlige oppgjør.

Lørdag satte Ajer full fyr på Brentford-fansen da han toppet en imponerende forestilling mot Wolverhampton med en susende takling som nektet Hee-Chan Hwang å redusere da Brentford akkurat hadde blitt redusert til ti mann.

Og mandag ble nordmannen tatt ut på rundens lag av BBC – ved siden av blant andre Thiago Silva (Chelsea) og Gabriel Magalhães (Arsenal).

– Det å kunne føle at man hindrer et mål, som jeg gjorde der, er fantastisk morsomt. Når adrenalinet koker og det er masse leven på tribunen, så er det fantastisk å oppleve, sier Ajer.

Han opplever allerede at han har tatt store steg i forsvarsspillet:

– Det er noe du må beherske om du skal ha sjans på dette nivået. Premier League byr på enorme utfordringer.

Han har møtt spillere som Bukayo Saka (Arsenal), Wilfried Zaha (Crystal Palace) og Danny Welbeck (Brighton) i direkte dueller, men det er én motstander som skiller seg ut:

– Den farten til Adama Traoré (Wolverhampton) er noe som ikke er mulig å beskrive. Det er helt sinnssykt. Han er så robust og samtidig så eksplosivt. Det er noe av det villeste jeg har sett på en fotballbane.

Det er riktignok ikke bare motstanderne som imponerer ham. Brentford-spiss Ivan Toney har fått mye ros for sin inntreden i Premier League, og Ajer er heller ikke snau med lovordene etter 2-0-seieren mot Wolverhampton.

– Jeg er ekstremt imponert. Jeg kom fra landslagssamling der jeg så Erling Braut Haaland støtt og stadig, men den prestasjonen til Toney mot Wolverhampton er helt der oppe blant det villeste jeg har sett. Han vant alt av dueller mot en engelsk landslagsspiller (Conor Coady), skaffer en straffe og setter den selv, og har en assist som er topp klasse. Den prestasjonen der var helt enorm, sier Ajer.

Foreløpig er det få spisser som har kunnet smykke seg med betegnelsen «helt enorm» når de har møtt Brentfords forsvar i Premier League denne sesongen.

Bak den defensive soliditeten ligger det nitid arbeid med de minste detaljer. Ajer fikk merke Brentfords grundighet allerede under det første Zoom-møtet med klubben da de ønsket å signere ham til klubben i sommer.

– De sa at de hadde vært på 123 kamper med Celtic og kom med tilbakemeldinger på hvilke som var grønne og godkjente, og hvilke som var røde og ikke akseptable. De analyserer alt. Det jeg likte med denne klubben sammenlignet med de andre, var at de sa at det var masse spennende med meg de var interessert i, men også masse jeg måtte forbedre, sier Ajer.

Den konstruktive kritikken kan komme til alle døgnets tider: Assistenttrener Brian Riemer beskrives som besatt av forsvarsspill.

– Han sender meg ofte meldinger i løpet av uken: «Har du sett denne situasjonen? Hva skjedde der? Hva kan du gjøre annerledes?» Da er det rett inn og finne hvilke situasjoner han snakker om. Han tenker fotball 24/7, sier Ajer.

Han passer seg riktignok for å skryte av den sterke statistikken med kun to baklengsmål hittil. Lørdag er nemlig Liverpool motstander.

– Det er nok lurt å vente til etter det, ler Brentfords midtstopper.