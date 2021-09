Rajas siste forslag er galskap!

Forslaget om blokkering og sensur av nordmenns internett er et angrep på ytringsfriheten og innbyggernes frihet som bør bekymre oss alle.

Kulturminister Abid Raja har lagt frem et forslag om at utenlandske spillnettsider, som det er fult lovlig for nordmenn å spille på, skal blokkeres bort fra internettet til nordmenn.

Denne formen for sensur av internettsider som myndighetene ikke liker er et angrep på ytringsfriheten og nordmenns frihet som bør bekymre flere enn meg.

Himanshu Gulati Foto: Privat

La oss analysere dette en gang til. Dersom du som en borger i dette landet i fremtiden vil gå inn på nettsiden til Betsson, et lovlig svensk spillselskap som attpåtil alle nordmenn er mediere i gjennom oljefondet, så vil myndighetene at denne nettsiden skal blokkeres fra å komme opp på din nettleser og sensureres for alle nordmenn.

Dette til tross for at det er helt lovlig for deg å f.eks. tippe på en fotballkamp eller spille poker på denne siden.

Dette minner mer om informasjonssensur i et autoritært diktatur enn et moderne vestlig demokrati som setter ytringsfriheten og innbyggernes grunnleggende friheter i høysetet.

Dette er verken bekjempelse av barnepornografi eller terrorgruppers nettsider, men sensurering av helt vanlige sider på internett som hundretusenvis av nordmenn lovlig spiller på.

Spillmonopolet

Det kan sammenlignes med de land som har valgt å blokkere Facebook, Whatsapp eller andre apper fra sine innbyggeres internett av hensyn til egen informasjonskontroll.

Bakgrunnen for forslaget er den politiske diskusjonen om hvorvidt spillmonopolet til Norsk Tipping skal bestå, eller om vi skal gjøre som våre naboland og inkludere utenlandske spillselskap i en lisensmodell.

Sistnevnte vil tillate skattelegging av omsetningen til utenlandske spillselskap som hundretusenvis av nordmenn allerede legger igjen milliarder av kroner i året hos.

Et avgjørende perspektiv i denne debatten er hensynet til de med spillproblemer.

Antall problemspillere i Norge har ifølge Universitet i Bergen mer enn doblet seg fra 22 000 i 2013 til 55 000 i 2019, til tross for at vi har hatt et spillmonopol.

En lisensmodell ville kunne gi en koordinert innsats på tvers av spillselskapene.

Problemspillere

I våre naboland er det blant annet implementert likere ansvarlighetsregler og muligheter for reservering mot pengespill et felles sted for alle spillselskapene.

Mange av oss mener at dagens spillmonopol ikke fungerer. Et bevis på dette er at antall problemspillere har økt.

Et annet bevis på dette er at omtrent halvparten av nordmenn som spiller onlinespill velger å gjøre det et annet sted enn hos Norsk Tipping.

Debatten om spillmonopol eller lisensmodell er en legitim politisk debatt og uenighet.

Det som imidlertid verken er legitimt, forholdsmessig eller forsvarlig, er å innføre en sensur av nordmenns internett-tilgang og blokkering av nettsider som det er helt lovlig for nordmenn å spille på, fordi man ikke liker at det norske spillmonopolet får konkurranse fra svenske og andre lovlige europeiske aktører på internett.

Galskap

Sensur og blokkering av det frie internettet for å gi staten monopol er noe som ikke hører hjemme i et demokrati.

Myndigheter som sensurer og blokkerer informasjon og tjenester de ikke liker er vanligvis myndigheter som ikke er opptatt av verken ytringsfrihet eller innbyggernes frihet til å gjøre hva de vil innenfor lovens rammer.

Norge er forhåpentligvis fortsatt et land som setter ytringsfriheten og innbyggernes grunnleggende friheter høyere enn det myndighetens ønsker om å beskytte statlige monopoler fra konkurranse.

Blokkeringsforslaget er et galskap av et forslag som bør stoppes.