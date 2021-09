Mistenkt spion pågrepet i Stockholm

Svensk sikkerhetspoliti har pågrepet mann som er mistenkt for spionasje.

En mann ble ifølge Aftonbladet pågrepet av Säkerhetspolisen (Säpo) mandag morgen. Mannen er mistenkt for spionasje.

Den svenske innenriksministeren Mikael Damberg sier til Aftonbladet at han er informert om pågripelsen, men har ingen kommentar.

Säpo skriver i en pressemelding at en person er pågrepet og mistenkt for spionasje.

– Pågripelsen inngår i en forundersøkelse som Säkerhetspolisen gjennomfører under ledelse av en påtaleansvarlig ved Riksenheten för säkerhetsmål, skriver Säpo.

Pågripelsen kommer bare dager etter at en 47 år gammel svensk mann ble dømt til tre års fengsel for spionasje til fordel for Russland.