Nav-siktet varetektsfengsles i fire uker

Det fremgår i en kjennelse fra Hordaland tingrett tirsdag ettermiddag. Hele perioden er med brev- og besøksforbud.

I kjennelsen fra Hordaland tingrett viser dommeren til tre spesifikke rapporter, et vitneavhør og avhøret med den siktede. Retten mener det er en reell fare for at han vil forspille bevis dersom han løslates, noe som er begrunnelsen for fengslingen.

Mannen i slutten av 30-årene aksepterer fengslingen.

– Det er viktig å få frem at han samtykker til varetektsfengsling, og at han ikke er i stand til å møte her i dag, sier forsvarer Morten Grimstad under fengslingsmøtet tirsdag.

Ikke tatt stilling til skyld

Den siktede har enda ikke tatt stilling til spørsmål om skyld, etter flere timer med avhør mandag ettermiddag. Forsvareren kan ikke gå inn på et overordnet motiv bak drapet, heller ikke hvorfor den siktede var på Nav Årstad mandag morgen.

– Det har vært tøffe og lange avhør, men han har svart på de spørsmålene han har fått og det har gått bra, sier Grimstad. Han legger til at den drapssiktede er forberedt på flere avhør i tiden som kommer.

Politiet begynner å danne seg et bilde

Politiadvokat Christine Møen Wisløff begrunner varetektsfengslingen med fare for bevisforspillelse.

Politiadvokat Christine Møen Wisløff sier politiet begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Vi har fortsatt en fornærmet vi skal snakke med, vi ønsker også å snakke med siktede på nytt, sier politiadvokaten til TV 2.

Hun forteller at politiet gjennom en rekke avhør nå begynner å danne seg et bilde av hva som utspilte seg inne på Nav-kontoret mandag morgen.

– Vi har avhørt 13 personer og foretatt over 20 avhør. Vi begynner å danne oss et ganske godt bilde av hva som har skjedd, sier Wisløff.

Hun kan ikke kommentere om politiet sitter på eventuelle videoopptak fra Nav-kontoret.

– Helt forferdelig

May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat for alle de etterlatte etter den døde kvinnen, samt kvinnen som ble skadet.

– Når det gjelder de etterlatte har jeg kontakt med dem, men jeg kan ikke på dette tidspunktet si noe om hvordan de har det. Det sier seg selv om at de har det helt forferdelig, sier Løvik etter fengslingsmøtet er over.

Hun er i likhet med flere andre i sjokk over at et drap kan skje på et lokalt Nav-kontor.

Bistandsadvokat May Britt Løvik under tirsdagens fengslingsmøte. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

– Det har skjedd noe som ikke skal skje. Det er et stort problem for alle som jobber i det offentlige, så er det nok andre som kan se noe mer om det enn meg som er bistandsadvokat, sier Løvik.

Kvinnen i 30-årene som overlevde ligger nå på Haukeland Universitetssjukehus, der hun får behandling for skadene.

– Hun ivaretas først og fremst av sine nærmeste, og av helsepersonell. Hun har lettere fysiske skader, men er sterkt preget av det hun har opplevd og trenger ro, sier Løvik.