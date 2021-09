Chelseas genistrek – slik gikk de i pluss til tross for Lukaku-kjøp

I 14 av 20 Premier League-klubber finner man spillere med fortid fra Chelseas akademi. I sommer fikk Chelsea omkring 220 millioner kroner for en spiller med to ligacupkamper.

I sommer solgte Chelsea akademiproduktene Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Marc Guehi og Valentino Livramento for omkring 950 millioner kroner.

De egenproduserte spillerne dekket nesten inn summen Chelsea betalte for Romelu Lukaku. Dersom man tar med Kurt Zouma som har vært i Chelsea fra han var 18 år gammel gikk Chelsea i pluss under sommerens overgangsvindu.

Chelseas akademi har vært skrevet om i mange år, men det er de siste årene klubben virkelig har fått betalt for investeringene som er gjort.

Mason Mount, Reece James, Callum Hudson-Odoi og Trevoh Chalobah har klart å gå hele veien til A-stallen. Men bak dem er det hundrevis av håpefulle ungdommer som aldri klarte å komme seg gjennom nåløyet.

– Må en spiller nå helt til A-laget for at utviklingen skal bli sett på som vellykket?

– Nei, absolutt ikke. Målet er selvfølgelig å utvikle dem til førstelaget, men for klubben er det jo også bra om man kan utvikle dem for så å selge dem videre, sier Tore André Flo.

VIKTIG ROLLE: Tore André Flo er blant dem som har ansvar for Chelseas fremtidshåp. Foto: Victoria Jones

Hadde spilt to cupkamper – ble solgt for over 200 millioner kroner

Den tidligere norske landslagsspissen har akkurat kommet hjem til London etter å ha sett Sheffield United-Southampton tirsdag. Der fikk han se Chelseas lovende spiss Armando Broja (20), som denne sesongen er utlånt til Southampton.

– På en slik tur treffer jeg som regel spilleren og snakker litt om hvordan ting går. Jeg viser ham noen klipp fra tidligere kamper, så diskuterer vi hvordan han kunne gjort ting annerledes, eller ting som var bra. Jeg har som regel møter med manageren også, men under koronaperioden har ikke det vært like enkelt, sier Tore André Flo.

Sammen med blant andre Paulo Ferreira, Claude Makélélé og Carlo Cudicini har Flo i oppgave å følge opp spillerne som er lånt ut fra Chelsea. Forrige sesong var én av disse midtstopperen Marc Guehi (21).

Etter å ha imponert på lån hos Swansea returnerte Guehi til Chelsea i sommer. Kort tid senere ble han solgt til Crystal Palace. Midtstopperen hadde kun vært på banen for Chelseas A-lag i to ligacupkamper.

Chelsea-produkter i 14 Premier League-lag Naturligvis klarer ikke alle akademispillerne å ta steget som fører inn i Chelseas A-stall. Totalt finnes det spillere som har vært innom Chelseas akademi i 14 av klubbene i Premier League: Arsenal: Eddie Nketiah. Aston Villa: Bertrand Traoré. Brentford: Myles Peart-Harris Brighton: Tariq Lamptey. Burnley: Jack Cork og Jóhann Berg Gudmundsson. Chelsea: Mason Mount, Reece James, Andreas Christensen, Callum Hudson-Odoi, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah Crystal Palace: Marc Guehi og Conor Gallagher (lån). Leeds United: Lewis Bate og Ian Poveda (utlånt til Blackburn). Leicester: Ryan Bertrand. Manchester City: Nathan Aké. Norwich: Billy Gilmour (lån). Southampton: Valentino Livramento og Armando Broja (lån). Watford: Domingos Quina (utlånt til Fulham) West Ham: Declan Rice. I tillegg har disse spillerne vært i Chelseas akademi: Tammy Abraham (Roma), Fikayo Tomori (AC Milan), Jérémie Boga (Sassuolo), Dominic Solanke (Bournemouth), Jamal Musiala (Bayern München), Rhian Brewster (Sheffield United), Patrick van Aanholt (Galatasaray), Ola Aina (Torino), Nathaniel Chalobah (Fulham) og Tino Anjorin (Lokomotiv Moskva).

Likevel klarte Chelsea ifølge The Athletic å sikre seg omkring 220 millioner kroner for Guehi. Grunnen til at Chelsea sikret seg denne store summen for en spiller som kun har spilt to kamper var en suksessformel de har benyttet seg av i en årrekke.

Å låne ut unge spillere slik at de får spilt på et høyere nivå enn det akademilagene får gjort. Tore André Flo kaller Guehi-salget et kroneksempel på hva klubben forsøker å få til.

– Marc har gått hele veien, jeg trente ham selv da han var 13 år gammel. Vi vet jo at ikke alle kan gå hele veien til Chelseas førstelag, det er kun et fåtall som klarer det. Målet vil selvsagt være å ta dem hele veien, men om det ikke skjer er det så klart smart av klubben å selge dem videre for så mye som mulig. Utviklingen gjennom akademiet og låneoppholdene har selvsagt økt verdien, sier Flo.

STORT TALENT: Marc Guehi har spilt fast for Crystal Palace etter overgangen. Foto: Hannah Mckay

Konkurransen gjør at store talenter drar videre billig

Ifølge Chelseas egen hjemmeside er 22 av klubbens spillere lånt ut denne sesongen. En stor del av dem har gått gradene i klubbens akademi. Noen av ungguttene er allerede så gode at de blir viktige spillere i Premier League-lag, som Conor Gallagher (Crystal Palace) og Billy Gilmour (Norwich).

– Har dere et mål for hvor mange dere ønsker å få frem til A-laget fra hvert kull? Eller er det umulig å forutse hvem som klarer å gå hele veien?

– Det er litt tilfeldig. Det er fryktelig vanskelig å si at vi skal klare én hver sesong. Men vi har jo klare mål vi jobber mot. Men hva er det å få en spiller inn? Er det at spilleren får én kamp, eller er det at han er fast i mange år? Veldig mange av de som kommer fra akademiet får én eller to kamper, så blir de enten lånt ut eller solgt. Tallet er ganske høyt om man ser på hvor mange som har fått debuten, men samtidig er det lavere om man ser på hvem som er blitt fast på laget, sier Flo.

Utlånte Chelsea-spillere: Denne sesongen har Chelsea 22 spillere utlånt. Under er de sortert etter om de er produkter av akademiet, eller kjøpt inn i voksen alder. Spillere fra akademiet: Armando Broja (Southampton), Tino Anjorin (Lokomotiv Moskva), Conor Gallagher (Crystal Palace), Billy Gilmour (Norwich), Thierno Ballo (Rapid Wien), Juan Castillo (Birmingham), Ian Maatsen (Coventry), Jake Clarke-Salter (Coventry), Levi Colwill (Huddersfield), Henry Lawrence (AFC Wimbledon), Dujon Sterling (Blackpool), Jamie Cumming (Gillingham), Karlo Ziger (Rudar Velenje) og Nathan Baxter (Hull). Andre utlånte spillere: Michy Batshuayi (Besiktas), Kenedy (Flamengo), Danny Drinkwater (Reading), Tiémoué Bakayoko (AC Milan), Emerson (Lyon), Baba Rahman (Reading), Matt Miazga (Alavés) og Ethan Ampadu (Venezia).

Men det er ikke alltid Chelsea klarer å få inn så mye penger som de gjorde ved Marc Guehi-salget. Etter at Reece James slo ut i full blomst på høyrebacken har to av Chelseas mest lovende backer valgt å forlate akademiet.

Først dro Tariq Lamptey til Brighton for 40 millioner kroner, mens Valentino Livramento valgte å dra til Southampton i sommer for 60 millioner. Begge to brukte kort tid på å ta sin nye klubber med storm.

– Er det bittert at så store talenter drar for lite penger, eller er det en pris man må betale når nåløyet for å slå igjennom er så trangt?

– Det kommer jo litt an på hva slags avtaler man gjør med kjøpende klubb. Noen spillere blir jo solgt rett til klubben, mens andre blir solgt med en tilbakekjøpsklausul. Så det er ikke bittert hver gang, sier Flo.

TO CHELSEA-PRODUKTER: Mason Mount i duell med Tariq Lamptey. Foto: Peter Cziborra

– Vi ønsker jo å gjøre alt vi kan for å få spilleren til å bli med på et lån eller to, for å se hvordan vi kan utvikle dem maksimalt, men man får det jo ikke alltid som man ønsker. Det er fotball og kontrakter, det er mye som skal stemme, sier 48-åringen.

Det er blitt rapportert at Chelsea ikke har tilbakekjøpsklausul for Lamptey, som nå ifølge Transfermarkt er verdsatt til 180 millioner kroner. Flere engelske medier har derimot hevdet at Chelsea har mulighet til å hente tilbake Livramento for 250 millioner kroner.

Tallene fra Chelseas kjøp og salg i sommer er hentet fra nettstedene The Athletic og Transfermarkt.

