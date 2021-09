Solskjær har større tro på Molde enn på bestekompisen

Se FotballXtra på TV 2 Sport 1 og Play klokken 17.30.

Det ligger an til tidenes gullinnspurt i Eliteserien. Fra Lillestrøm på 5. plass til Bodø/Glimt på tabelltopp er avstanden kun fire poeng - med elleve serierunder igjen.

Fra Manchester følger Ole Gunnar Solskjær det hele med stor interesse. Kristiansunderen - som både har spilt for og trent Molde FK - har latt seg imponere av Christian Michelsen og hans mannskap - som ligger på 3. plass foran innspurten.

- Helt utrolig. Det blir bare bedre og bedre. Du forventer kanskje at de når et platå, men klubben har gått fra et nivå til neste hele tiden. Så jeg er imponert, skryter Manchester United-manageren.

Molde har reist seg etter noen glipptak

Han ble intervjuet av TV 2-profilen Randulle 1. september i forbindelse med Solskjærs inkludering i det nyeste FIFA-spillet. Da - som nå - toppet Glimt tabellen foran Molde. Men Molde var inne i en litt trå periode, med to tap på tre kamper - det siste mot naborivalen Kristiansund.

– Jeg er ganske sikker på at Erling (Moe) får skikk på laget og at denne lille (dårlige) perioden nå går over, og at de vinner serien. Molde er min favoritt, var Solskjærs spådom.

– Ikke Kristiansund?

– Ikke Kristiansund. Magnus (Wolff Eikrem) tror jeg fortsatt kommer til å være den viktigste spilleren utover høsten.

– Så Molde drar det hjem i år?

– Det tror jeg. De har signert bra. Jeg synes spesielt Sivert Mannsverk, som kommer inn for Fredrik Aursnes, er en veldig god signering. Tror det skal gå fint, svarer 48-åringen, som har vært trener for MFK i to perioder.

Fotballfeber i Kristiansund

I hjembyen til Solskjær er det imidlertid fotballfeber om dagen. Ingen lag har plukket flere poeng på hjemmebane enn Kristiansund. 8-1-1 er fasiten etter ti hjemmekamper. Nå venter Brann i Bergen til helgen, før gullrival Rosenborg kommer på nordmørsbesøk i neste serierunde.

– Nå slåss vi blant annet mot de regjerende seriemestrene, en klubb som har herjet i Champions League for noen få år siden og en naborival som har veldig lyst til å vinne igjen. Det er kjempeartig. Nå får det briste eller bære. Nå går vi for å vinne hver kamp og nå er vi tøff i trynet. Vi er Askeladden som terger de store. Det skal vi gjøre hele veien inn, og så får vi se om det blir edelt metall eller om det bare nesten var bra nok, sier Michelsen.

Solskjær og Michelsen vokste opp sammen i Kristiansund og har fortsatt et tett forhold. KBK-treneren lar seg imidlertid ikke vippe av pinnen av kompisens gulltips.

– Det er naturlig. Vi går fremdeles under radaren og blir ikke tatt på alvor. Han føler seg nok forpliktet til å si det, tenker jeg. Hadde du stilt spørsmålet etter sist serierunde, så er det plutselig Glimt som ser skarpest ut. Det er de som leder. Men sesongen varer i 30 kamper og Molde har et OK program igjen. Jeg tror imidlertid at dette blir spennende hele veien inn, så får vi se hvilket lag som er sterkest mot slutten, sier Michelsen.

Han er forøvrig enig med Solskjær og tror Molde - som ligger på 2. plass på tabellen - står igjen med gull når serien avgjøres 12. desember.

– Jeg har vært tydelig i hele år på at Molde vinner. Jeg tror fremdeles at de gjør det, selv om laget fra nord ser sylskarpe ut og selv om trønderne har begynt å få ferten av noe. Så har vi et nordmørslag som har blandet seg inn der, men mye kan fortsatt skje. Molde er likevel fremdeles favoritt i mine øyne, men de skal få det tøft, sier Michelsen.