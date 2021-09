Sa han var seriøs bilselger, så skjedde dette: – Det er jo galskap

På de profesjonelle hjemmesidene til Sørlandet bilformidling står det: «Det viktigste for oss er at du føler deg trygg og ivaretatt. Vi jobber hardt for å kunne yte god kundeservice og oppfølging».

Virkeligheten har vært en helt annen. For det viser seg at daglig leder, ansatte i firmaet og deres venner har brukt kundenes biler til «børning». Det vil si å kjøre bilen i sirkler mens man svir av gummien så røykskyen står, eller spinne hjulene raskt mens man står stille.

De brukte også bilene til å kjøre om kapp og drive hasardiøs kjøring. I tillegg ble flere av bilene brukt som «firmabiler» og kjørt flere hundre mil. Da ble flere av bilene krasjet.

Hvordan kunne dette skje? I flere måneder har TV 2 hjelper deg jaktet på personen som eier Sørlandet bilformidling.

– Det er galskap

Historien starter hos den bilinteresserte Morten Gundersen. Han fikk noen oppsiktsvekkende videoer i april med daglig leder for Sørlandet bilformidling i hovedrollen.

– Han koser seg han, sier han når han ser på videoene av «børningen».

– Disse fikk jeg på Snapchat før jeg visste hvem sin bil det var. Alle trodde det var hans bil, sier Morten.

SJOKKERT: Morten Gundersen la ut Facebook-post som advarte mot Sørlandet bilformidling. Foto: TV 2 hjelper deg

Men det viste seg at han ikke eide bilene. Sørlandet bilformidling driver nemlig med kommisjonssalg. Da står kunden som eier av bilen helt til den er solgt til en annen kunde.

Bilforretningen fungerer kun som en mellommann mellom selger og kjøper. Selger står også ansvarlig for eventuelle feil og mangler som bilen har på salgstidspunktet.

Villmannskjøring og kollisjonsskader kan dermed bli belastet kunden hvis firmaet går konkurs og ikke klarer å gjøre opp for seg.

– Det er sykt. Stakkars folk. Jeg er tom for ord. Han tok jo inn biler for kunder og så kjørte han dem grisehardt og ødela dem. Det er jo galskap.

BØRNET: Denne bilen ble kjørt så hardt at dekkene ble slitt helt ned. Foto: Privat/Snapchat

Morten Gundersen bestemte seg i april for å legge ut en Facebook-post om hva Sørlandet bilformidling drev med.

– Jeg måtte få det ut slik at folk fikk vite hva som egentlig skjer.

Reaksjonene var sterke. Mange var blitt rammet av praksisen til Sørlandet bilformidling.

– Folk har vært sinte. Noen er sjokkert fordi de er blitt lurt trill rundt av dem.

Ødela en BMW M3

Men hvordan skal vi få tak i sjefen for Sørlandet bilformidling? Morten henviser oss til Richard Harley Torjussen i Grimstad. Han hadde sin strøkne Nissan GT-R til salgs hos Sørlandet bilformidling.

– Bilen sto der heldigvis bare et par dager, så den rakk ikke å bli misbrukt. Jeg tok den nemlig tilbake for å fikse et par ting. Heldigvis tenkte jeg at det var lettere å selge den ferdig fikset enn å selge den som den sto, forklarer han.

Likevel har han en video hvor ansatte ved Sørlandet bilformidling ruser motoren slik at de får det som kalles pottesmell.

Kameraten til Richard var ikke like heldig. Han eide en sporty BMW M3 som også skulle selges av Sørlandet bilformidling. Det var den bilen som ble «børnet» flest ganger på de videoene TV 2 hjelper deg har fått tilgang til.

RØMTE: Richard Harley Torjussen viser hvor Sørlandet bilformidling plasserte bilen før de stakk avgårde. Foto: TV 2 hjelper deg

Da han ble informert om villmannskjøring ba han om å få levert bilen tilbake. Siden han bodde flere timer unna, ble den transportert til kameraten hans Richard.

– I løpet av et halvt minutt hadde han (fra Sørlandet bilformidling red. anm.) parkert bilen her hos meg og løp ned til en rød bil som sto og ventet på ham. Deretter fartet de av gårde i sikkert 80-90 kilometer i timen. De ville ikke møte meg. Det turte de ikke, sier Richard.

Han undersøkte bilen med en gang og den ble levert med hjul som var totalt nedslitt på grunn av all «børningen». Den hadde også andre skader på grunn av villmannskjøringen. Eieren av bilen ønsker ikke å kommentere det som skjedde.

RÅKJØRING: Her sladder personer fra Sørlandet bilformidling rundt i en rundkjøring mens de blir filmet. Foto: Privat

Politiet reagerer

Det har vært flere tilfeller med både råkjøring og bruk av kundenes biler som firmabil. Kostnaden for dekk som er utslitt er titusenvis av kroner, og to kunder som vi har kontakt med, har fått ødelagt bilene for totalt 150 000 kroner fordi bilene er blitt krasjet.

«Det er til sammen tre anmeldelser mot Sørlandet bilformidling. Sakene er fremdeles under etterforskning, og det gjenstår avhør av den mistenkte. Det har vært utfordrende å få til en avtale om avhør av vedkommende som er mistenkt i saken, og politiet jobber med å få kontakt. Når det gjelder alvorlighetsgrad, så er det ingen verdier på avveie, men en del materielle skader på bilene», skriver Agder politidistrikt i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Trakk seg fra avtale

I flere måneder har vi prøvd å få tak i sjefen for Sørlandet bilformidling, uten å få svar.

Etter gjentatte forsøk på å prøve å komme i kontakt, gikk vedkommende med på avtale om intervju for å svare på alle spørsmål. Kort tid i forveien trakk han seg fra avtalen. I stedet sendte han sine svar i skriftlig form.

«Angående at politiet ikke får tak i meg er feil. Jeg hadde en avtale med politiet om å bli avhørt på telefonen, men da hørte jeg ikke noe mer fra de før Agderposten kom med oppfølgingsartikkel», svarer daglig leder og eier av Sørlandet bilformidling.

I perioden etter at artikkelen sto på trykk, har telefonnummeret til Sørlandet bilformidling ikke vært operativt.

Angrer på råkjøringen

Det åpenbare spørsmålet for TV 2 hjelper deg er: Hva gikk galt?

«Å starte bilbutikk har vært drømmen min fra jeg var liten så at dette skulle bli utfallet var aldri meningen, jeg mistet kontrollen og beklager til de det gikk utover. Jeg kommer til å ordne opp når jeg har mulighet til det. Kan også nevne at jeg sliter med kraftig ADHD som gjør at jeg ikke tenker før jeg handler alltid. Dette er jo noe du ser igjen igjennom hele denne saken og alt som skjer rundt meg egentlig hele tiden».

NY VIDEO: Sjefen for Sørlandet bilformidling legger ut post med råkjøring av en Ferrari mange uker etter at kundene har anmeldt ham til politiet. Foto: Privat/TikTok

Etter Facebook-posten som advarte mot Sørlandet bilformidling fortsatte daglig leder å legge ut spesielle poster i sosiale medier. Blant annet videoen «a day in a life of a drugdealer» hvor det blir talt opp titusenvis av kroner. Det blir også råkjørt med en gul Ferrari på en av videoene. Dette etter at han har «børnet» biler og ødelagt dekk for titusenvis av kroner.

«Videoene på sosiale medier er bare tåpelig av meg å gjøre. Dette er noe jeg angrer på».

Han oppsummerer det som har hendt på denne måten: «Skjønner at det er provoserende for folk og at folk sikkert ser på meg som en svindler som har startet bedrift for å holde på slik, men det stemmer absolutt ikke. Jeg er utrolig lei meg for hvordan dette endte, og jeg ønsket aldri å ødelegge butikken min som jeg la alle pengene og tiden min ned i».