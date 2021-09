Sigrid Bonde Tusvik tilbake i podcasten

De tre siste podcast-episodene med «Tusvik og Tønne» har vært noe annerledes enn hva lytterne har vært vant med – de har nemlig gått uten Sigrid Bonde Tusvik (41).

I hennes fravær har blant andre Lisa Tønnes (43) ektemann Kyrre Holm Johannessen (48), vært gjest.

– Veldig glad for at han stiller opp for gruppa når det blåser på toppene, skrev Tønne den gang i en tekstmelding til TV 2, og siterte Åge Aleksandersen:

«Men når det bles som værst på toppan. Og når galskapen får rå, ska vi hold omkring hver ainner, og vi veit det her skal gå.»

– Føler meg flat

I tirsdagens ferskeste podcast-episode er imidlertid Tusvik tilbake hos sin makker Tønne, etter at hun i en episode i slutten av august fortalte at hun står i en privat krise og vil trekke seg litt tilbake fremover.

Hun ba da om å få være i fred, og var takknemlig over å ha mange fine folk rundt seg.

– Hvordan har du det, jeg må jo spørre om det, sier Tønne i podcasten.

– Jeg føler meg flat. Jeg føler meg medisinert uten å gå på medisiner, svarer Tusvik.

Duoen er kjent for å snakke svært åpent om det aller meste i podcasten.

Følgelig synes Tusvik det er tungt ikke å kunne dele detaljer rundt situasjonen hun nå står i, men hun presiserer i podcasten at hun tas godt vare på av både venner, familie og fans.

Uvisst fremtid for showet

Videre åpner Tusvik opp om showet sitt, «Heks on the beach», som egentlig var planlagt å gå videre inn mot våren. Det kan hende det ikke blir noe av.

– Jeg tror ikke jeg orker å spille show etter jul. Jeg tror det er siste sjanse å se dette showet nå. Nå er det de billettene på «Latter» som ligger ute, og de byene jeg skal til nå på denne turneen, og da må dere komme på det, sier Tusvik i podcasten.

Tønne spør om det betyr at det spøker for jubileumsshowet de skal skrive sammen, hvorpå Tusvik understreker at det blir som planlagt.

– Ja, vi skal ha 10-årsjubileumsshow Lisa, det blir hyggelig, svarer Tusvik.

God kveld Norge har vært i kontakt med Lisa Tønne, som ikke ønsker å kommentere saken. Sigrid Bonde Tusvik har ikke besvart våre henvendelser.