Dette er boken vi trenger akkurat nå

På «Lindmo» på fredag snakket Fredrik Solvang litt om hvordan det var for han å vokse opp som adoptivbarn, og Tinashe Williamson snakket om sin bokutgivelse «Håndbok for unge antirasister».

En «håndbok» om dette temaet synes jeg er et kjempefint og viktig bidrag til at de neste generasjonene kan få en bedre forståelse for annerledeshet og mangfold, og gir håp om at mine fremtidige barn skal slippe å kjenne på de samme følelsene som jeg, og mange andre, har gjort.

Thea Lu Fin Foto: Privat

Jeg synes det er utrolig bra at kjente og profilerte personer tar opp dette på denne måten, hvor de deler opplevelser fra sin egen oppvekst og forteller hvordan det har preget dem.

Det er fint at vi kan snakke om slike emner uten aggressiv språkføring, slik at det viktige budskapet kan bli møtt med forståelse, og ingen måtte føle for å gå i forsvarsmodus.

Kjenner meg igjen

Jeg kjenner meg igjen i flere av følelsene deres, om måten man ser på seg selv, som Fredrik Solvang sa: «At man begynner å mislike de områdene man skiller seg ut på.

Fordi man streber etter et helt normalt, hvitt, vanlig ideal, som er helt uoppnåelig. Da kommer man alltid til kort.»

Nettopp dette uoppnåelige idealet strebet jeg lenge etter da jeg var yngre, noe som gikk på bekostning av bl.a. språket jeg en gang behersket.

Bare fordi det var så viktig for meg å være mest mulig norsk.

Samtidig ønsker jeg ikke å fremstille meg som noe «offer», for det føler jeg ikke at jeg er, men vil bare belyse at det har vært en del av oppveksten.

Oppveksten

Heldigvis vokser man opp, man lærer, og klarer å se på ting annerledes. Jeg har lært meg å heller sette pris på min annerledeshet, fremfor å hate den.

Etter mitt forrige innlegg i mars, kunne man i kommentarfeltet til TV2s FB-side se hvor reelt fenomenet faktisk er, noe som bare er et bevis på hvorfor dette er et tema som fremdeles behøver å belyses.

Personlig mottok jeg for øvrig utelukkende positive tilbakemeldinger på innlegget mitt, noe jeg satte enormt stor pris på.

Personer jeg ikke kjente, som kunne kjenne seg igjen i min historie, satte pris på at jeg delte.

Og generelt personer som bare synes det var flott at jeg delte min historie. Mange av mine venner var ikke klar over at dette var noe jeg hadde opplevd gjennom oppveksten, og de visste heller ikke at det var et problem i dagens samfunn.

En liten seier

Derfor føltes det desto viktigere å kunne formidle min historie – nettopp fordi ingen kunne forestille seg at jeg hadde kjent på disse følelsene – siden jeg jo er «så norsk».

Så det å skape en bevissthet rundt dette - at det faktisk fremdeles er noe vi bør ta til ettertanke - føles som en liten seier i seg selv.

Det var også noen barndomsvenner som tok kontakt, som husket de bemerkningene jeg kunne få slengt etter meg, og nå hadde reflektert over dette.

Også andre uttrykte håp om at de ikke hadde bidratt til å få meg til å føle det sånn, og at det i så fall ikke var med vilje.

Og det er det som er litt av «problemet», at det er jo ingen (eller svært få) som slenger kommentarer med direkte vonde intensjoner (tror jeg).

Det er heller en konsekvens av uvitenhet om hvordan det kan få andre til å føle seg, og det er her vi kan bli bedre med bevisstgjøring rundt temaet.

Sårende å høre

Som tidligere nevnt, så tror jeg ingen har ment noe vondt med slengbemerkningene til meg, men at det likevel kan være sårende å høre for en som kjemper en indre kamp om tilhørighet.

Dette gjelder ikke kun kommentarer til folk som skiller seg ut i form av etnisitet/hudfarge, men all slags form for annerledeshet.

Spesielt barn og unge har behov for å føle tilhørighet og ønsker bare en form for aksept av sine medmennesker.

Det vi kan bidra med er å gjøre våre barn, og de neste generasjonene, mer bevisste rundt temaet, slik at de forstår at det er helt greit – og normalt – å være annerledes og å skille seg ut utseendemessig.

La oss vise forståelse for, og akseptere, at folk er annerledes, heie på hverandre og hjelpe hverandre frem, og ikke hate fordi man selv ikke forstår ❤

Heldigvis går det fremover, og det er derfor fint å kunne skrive/snakke om dette temaet uten å være redd for hvilke tilbakemeldinger man skulle få.

