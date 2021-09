Må kaste titusenvis av vaksinedoser: – Det er trist

Utenfor Lillestrøms vaksinesenter er det ikke lenger en kø av mennesker som ønsker å få vaksine.

De siste ukene er det færre og færre som har møtt opp til vaksinering, og mange snur i døren når de får høre hvilken vaksine de skal få.

– Vi har lenge sett at folk er skeptiske til Moderna, men vi begynte å bli litt bekymret for noen uker siden, sier Lajla Lyseggen, vaksinekoordinator i Lillestrøm kommune.

Nå skjer det Lyseggen har fryktet. Onsdag må de kaste rundt 4000 vaksinedoser.

– Det synes jeg er skikkelig ille, sier Lyseggen.

TA VAKSINEN: Vaksinekoordinatoren ber alle som ikke har tatt vaksinen om å vaksinere seg. Foto: Ida Cecilie Madsen

Skepsis til Moderna

Kommunen, med rundt 85.000 innbyggere, ligger godt an med vaksineringen, men de siste ukene har vaksientempoet stoppet mer og mer opp.

– Aldersgruppen 25-39 henger litt igjen. Det er dem vi har ventet på de siste ukene, sier Lyseggen.

Hun tror det er flere grunner til at kommunen nå sitter igjen med flere doser enn de klarer å sette i tide.

– Det er en tydelig skepsis til Moderna hos mange av de vi snakker med. Flere er også skeptiske til å bli kryssvaksinert, sier Lyseggen.

Frist ved midnatt

Etter å ha jobbet iherdig for å få folk til å møte opp til vaksinasjon innser kommunen nå at de ikke vil klare å bruke alle vaksinedosene før de går ut på dato.

Kommunen har over 4000 vaksinedoser med utløpsdato 22. september. Dersom vaksinene ikke er brukt før midnatt kan de ikke lenger brukes,

– Mange land har ikke nok vaksine. Store deler av Afrika sliter med å få tak i vaksine, mens vi har for mange doser. Det synes jeg er ille, sier Lyseggen.

– Et paradoks

TV 2 har vært i kontakt med en rekke kommuner som også står i samme situasjon.

TUSENVIS: Flere kommuner har tusenvis av doser som snart går ut på dato. Grafikk: Magnus Torsvoll Midthun / TV 2

I Bærum kommune har de rundt 4500 doser som går ut på onsdag og ytterligere 4400 doser som har utløpsdato neste uke.

– I starten var vi veldig bekymret for at vi ikke skulle få nok vaksinedoser. Det er et paradoks at vi nå har for mange, sier Grete Syrdal, kommunalsjef Helse og sosial i Bærum kommune.

De har tatt flere aktive grep for å oppfordre innbyggerne til å vaksinere seg, men må likevel kaste flere tusen vaksinedoser.

– Hva tror du er den største årsaken til at dette skjer?

– Det er en veldig vanskelig logistikk, både nasjonalt og lokalt. Det har vært krevende, sier Syrdal, som samtidig er glad for at hele 92 prosent av innbyggerne har tatt første dose.

VAKSINER: Det er satt over 217 000 vaksinedoser i Bærum kommune. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

80.000 doser i fare

Det er Moderna-dosene kommunene har hatt problemer med å få brukt opp.

I uke 34 og 35 ble det sendt ut over en million doser til kommunene. Til FHI har kommunene i landet meldt at de har til sammen 120.000 doser til overs. Disse ligger trygt lagret i en fryser.

Men i tillegg til disse, risikerer kommunene å måtte kaste flere tusen andre.

– Det er rundt 70-80.000 doser som er i kjøleskap, og de risiker man går ut på dato snart, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

Han synes det er trist at mange tusen vaksinedoser nå må kastes.

– Selv om dette ikke påvirker hvor mange som får tilbud om vaksine i Norge, så er det trist at så mange doser kastes. Og det gir også et dårlig signal, globalt sett, hvor det er mangel på vaksiner, sier Bukholm.

Vil ikke gi tredje dose

Flere kommuner har spurt FHI om man kan bruke vaksinedosene som ellers blir kastet til å gi eldre og sykehjemsbeboere et tredje stikk, en såkalt booster-dose.

– Vi vurderer det fortløpende, men foreløpig ser vi ikke at det er noen redusert immunitet på grunn av at det har gått tid siden første dose blir satt, sier Bukholm.

– Ville det ikke vært bedre å sette et tredje stikk når alternativet er at vaksinene blir kastet?

– Vi har foreløpig ikke sikkerhetsdata for bruk av tredje dose og vi vet at mange kan få en ganske kraftig immunreaksjon etter den tredje dosen. Så det er viktig å få en helhetsvurdering, både av effekt og eventuelle bivirkninger, sier Bukholm.

Ikke et problem over alt

Til tross for at flere kommuner sliter med å få brukt opp alle sine doser, gjelder ikke dette alle kommunene.

I flere storkommuner som Oslo, Trondheim og Kristiansand har man ikke hatt samme problemstilling.

– I Oslo kommune gjøres det en kjempeinnsats for å sikre at vi får satt vaksinedosene våre innen utløp, og antall doser som har blitt kassert grunnet utløp er svært lavt, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo.

Oslo har hele 2757 hetteglass med Moderna på lager, noe som tilsvarer rundt 27 670 doser. Ettersom hetteglassene har blitt lagret i en fryser har de lenger holdbarhet enn hvis de har vært i kjøleskap.

– Helseetaten har kontinuerlig dialog med alle bydeler vedrørende eventuelle overskuddsdoser, og bistår med å redistribuere vaksinedoser mellom bydelene for å sikre at alt blir satt innen utløp. Hovedårsaken til svinn er partikler i hetteglass, sier Vennevold.