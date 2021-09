Frykter kinesisk eiendomskollaps: Disse kan rammes i Norge

Den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har store problemer. Blir selskapet slått konkurs vil det få ringvirkninger over hele verden, også her i Norge.

Kinas største boligutbygger, Evergrande, har svimlende 2.500 milliarder norske kroner i gjeld, som de sliter med å betale.

– Det er ekstremt store verder det er snakk om, gjelden tilsvarer hele markedsverdien til Oslo Børs, sier Mads Johannesen, som er investeringsøkonom i Nordnet.

ENORM GJELD: Eiendomsgiganten Evergrande er et av selskapene med høyest gjeld i verden. Foto: Bobby Yip

Flere tidligere ansatte og analytikere beskriver Evergrandes strategi den siste tiden som et luftslott. Nå frykter investorer verden over at det skal kollapse.

– Det vil helt klart få store konsekvenser, sier Johannesen.

Vil ramme norske selskaper

Eiendomsbransjen har vært en av driverne i den kinesiske økonomien, som er verdens nest største. Evergrande har mer enn 200.000 ansatte, og støtter også oppunder rundt 3.8 millioner årsverk i byggebransjen og annen industri.

RINGVIRKNINGER: Om Evergrande går konkurs, kan det få følger langt utenfor Kinas grenser. Foto: Andy Wong

– Evergrande er viktig både når det gjelder arbeidsplasser og kinesisk innenlandsøkonomi. Men også når det gjelder import av varer og råvarer, sier Johannesen.

Og nettopp det gjør at norske selskaper kan komme til å merke følgene dersom Evergrande går konkurs.

– Selskaper som eksporterer olje, aluminium og jernmalm, er blant de som vil bli rammet, sier Johannesen.

Sjokkbølger

Krisen i det kinesiske eiendomsselskapet har allerede skapt uro i verdens markeder, og førte til global børsnedgang mandag. Bekymringen er at en konkurs vil skape en snøballeffekt, som rammer både Kina og resten av verden.

– Det vil sende sjokkbølger inn i verdens finansmarkeder om Evergrande går under, sier Olav Chen, forvalter i Storebrand.

Staten har tidligere kausjonert ut slike store selskaper når de har havnet i betalingstrøbbel, men Chen tror ikke det kommer til å skje denne gangen.

– Staten vil statuere et eksempel. De vil gjøre det klart at selskapene ikke kan lånefinansiere så mye, og tjene så mye penger på boligmarkedet, som folk flest egentlig ikke tjener så mye på, sier han.

Det er imidlertid en ting som kan føre til at kinesiske myndigheter likevel griper inn:

– Skulle det føre til systemrisiko, at flere banker går med i dragsuget og investorer mister tilliten til det kinesiske markedet, vil myndighetene gjøre det de kan for å slukke de brannene, tror Chen.

Flere analytikere mener at en Evergrande-konkurs vil kunne bli Kinas «Lehman-øyeblikk». Konkursen i den amerikanske storbanken ble starten på finanskrisen i 2008. Men Chen tror ikke det vil kunne skje nå.

– Det kinesiske markedet er annerledes. Myndighetene har mye større styring. Selvfølgelig kan de gjøre feil, men de har da også større handlingskraft til å korrigere, sier han.

– Mistet alt

Utenfor selskapets hovedkontorer har flere samlet seg i håp om å få pengene de har krav på.

VIL HA PENGER: Folk har kommet til Evergrandes kontorer for å gi klar beskjed om at de vil ha pengene sine tilbake. Foto: NOEL CELIS

– Mange klienter puttet alle sine verdier og pensjonspenger i Evergrande fordi de stolte på at styreleder Xu Jiayin hadde kontroll, og de trodde at ingenting kunne gå galt, sier en ansatt i selskapet.

En annen ansatt sier at hun og hennes slektninger investerte 1,5 millioner yuan, tilsvarende 2 millioner kroner, etter lovnader om at dette ville gi avkastning.

– Nå har vi mistet alt, sier hun.