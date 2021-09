Slik går det med Per Gunvalds Farmen-hytte

Fjorårets Farmen-vinner Per Gunvald Haugen (46) og kjæresten Karianne Amlie Wahlstrøm (30) ser frem til å realisere hyttedrømmen denne høsten.

Fjorårets Farmen-finale ble en thriller mellom Per Gunvald Haugen (46) og Daniel Viem Årdal (32). Til slutt var det Haugen som kunne slippe jubelen løs, da han stakk av med en historisk seier og vant både hytte og bil.

Lite visste han at han skulle finne kjærligheten, kort tid etterpå.

Da Haugen returnerte til 2020 fikk han og fjorårets Torpet-deltaker Karianne Amlie Wahlstrøm (30) nemlig en svært god tone.

I mai bekreftet Haugen at han og Wahlstrøm hadde blitt kjærester.

Da paret gjestet God morgen Norge tirsdag delte de både fremtidsplaner og hvordan hyttebyggingen ligger an.

KJÆRESTER: Farmen-paret Karianne Amlie Wahlstrøm og Per Gunvald Haugen gleder seg til å følge en ny sesong med Farmen på TV 2. Foto: God morgen Norge/TV 2

Se hva slags forventninger Farmen-paret har til den nye sesongen av Farmen i videovinduet, øverst i saken.

Avstandsforhold

Siden paret avslørte at de var kjærester, har de hatt et avstandsforhold. Haugen bor nemlig i Gjerstad sammen med sine to barn, mens Wahlstrøm bodde lenge i Oslo. I sommer flyttet hun til Ålesund, hvor hun nå jobber som lærer.

– Jeg ble så deppa av å bo i Oslo under korona, også har jeg blitt veldig glad i friluftsliv, og Ålesund ser jo helt fantastisk ut. Så nå jobber jeg på skole der. Jeg er glad jeg flyttet dit, forteller Wahlstrøm.

Avgjørelsen om å flytte til Møre og Romsdal tok Wahlstrøm før hun og Haugen ble kjærester.

– Jeg støtter Karianne i å reise opp. Så det blir mange turer til Ålesund og hjemme, men det går greit, sier Haugen, som legger til at det kun er for et år.

Når programleder Desta Marie Beeder (33) spør hva som skjer etter Ålesund-eventyret er ferdig, har Wahlstrøm et klart ønske:

– Jeg må jo flytte sammen med han her en plass. Nyte naturen et sted. Han begynner å bli et friluftsmenneske han også, flirer hun.

HEKTA PÅ FRILUFTSLIV: Karianne Amlie Wahlstrøm har blitt hekta på friluftsliv, sammen med kjæresten Per Gunvald Haugen. Foto: Karianne Amlie Wahlstrøm Les mer

Gråt av glede

Wahlstrøm innrømmer at hun synes det var vanskelig å definere hva hun og Haugen var, da de begynte å prate sammen etter Farmen-oppholdet.

– Det var kjempeskummelt. Jeg har vært singel i ti år, og hadde veldig problemer med å definere oss. Jeg har vært litt singelskadet, sier hun.

Likevel tok hun sats og hoppet i det – noe hun ikke angrer på.

– Jeg fikk et dytt av familien min. Hvis jeg ikke hoppet i det, så var jeg tjukk i hodet. Så det var fint å stupe i det og bli kjærester. Han er en voksen og trygg mann som ikke pusher og stresser. Det har vært fint med han.

Haugen, som har to barn fra før, forteller at de har tatt Wahlstrøm godt i mot.

– Anna og Lars Erik har blitt veldig glad i Karianne. Det har vært rørende å se. Og hun har blitt veldig glad i dem, sier han.

– Jeg satt i senga og gråt over hvor godt jeg hadde blitt tatt i mot. Jeg elsker jo ungdommer, og at jeg ble akseptert av dem – jeg ble varm i hjertet, sier hun.

Håp om ferie på hytta

På Instagram har Haugen jevnlig delt oppdateringer av byggeprossesen av Farmen-hytta. Den har han valgt å sette opp på Gautefall.

Om det går slik Haugen håper på, kan han, barna og kjæresten endelig ta i bruk hytta over nyttår.

– Vi begynner å sette opp hytta i slutten av denne måneden. Så skal den være ferdig i slutten av januar. Da blir det vinterferie og påskeferie på hytta, sier han.

HYTTEDRØM: Per Gunvald Haugen er godt i gang med å sette opp Farmen-hytta på Gautefall. Foto: Per Gunvald Haugen

I mellomtiden gleder de seg til å følge den nye Farmen-sesongen som har premiere tirsdag på TV 2 og TV 2 play.

– Jeg gleder meg til å se på, og vi skal heie. Jeg vet at for noen av dem så betyr det alt at de har fått bli med. Jeg prøvde tre ganger å bli med på Farmen. Mange har drømt om dette hele livet sitt, sier Wahlstrøm.

Og Haugen er et klokkeklart råd til de som er med:

– Vær deg selv. Det er et spill, men vær deg selv, eller så går det ikke.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se også Torpet mandag, tirsdag, torsdag og søndag når du vil på TV 2 Play.