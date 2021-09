Flyttingen ble et mareritt: – Vi vil bare dra herfra

De to jentene hadde opprinnelig avtalt å leie en toromsleilighet, men en stund før de skulle flytte fikk de tilbud om en treromsleilighet til samme pris. Leiligheten skulle være klar for innflytting 20. august, men da det nærmet seg kom utleier med beskjed om at leiligheten ville bli noe forsinket. Forsinkelsen skulle bare bli på noen dager, og i mellomtiden ordnet utleier med en mindre leilighet i samme bygg.

PROBLEMATISK: Kristine opplever kommunikasjonen med utleier som vanskelig. Foto: Privat

– Da Emily kom til Oslo sa han at toromsleiligheten vi opprinnelig skulle leie var ferdig, så vi kunne få den hvis vi ville. Da hadde vi allerede signert en kontrakt på treromsleiligheten, og siden det bare skulle ta en uke, ga det ikke mening å bytte, sier Kristine.

– Det ser ikke ut som en leilighet enda

1. september tar jentene kontakt med TV 2 hjelper deg. Da bor de fremdeles i den midlertidige leiligheten, en ettroms med en seng og en sovesofa. Det er heller ingen skap i leiligheten til oppbevaring av flyttelasset.

– Vi er to personer og en hund på liten plass, og jeg har sovet på en sovesofa siden dag én. Den er ikke akkurat hyggelig, forteller Kristine.

LITEN: Leiligheten de bor i nå er liten, med minimalt med oppbevaringsplass. Foto: Kristine Wathne

Hun forteller også at leiligheten var skitten da de kom.

– Vi måtte vaske badekaret grundig, og det var spindelvev flere steder, for å nevne noe. Dusjen var også ødelagt.

I midten av september ser ikke leiligheten de skal flytte inn i ut til å være ferdig med det første.

– Vi går innom hver dag og ser. Vi hører jo at de holder på med noe, det bråker sykt mye. Siden vi kom og fram til nå, har det ikke skjedd mye. De har satt inn noen rør, og det er det . Det er fremdeles ledninger som henger fra taket, og det mangler vegger og gulv. Det ser ikke ut som en leilighet enda. De sier de skal gjøre naboleiligheten ferdig før de tar vår. De skylder på problemer med bemanning, men det finnes jo håndverkere i Oslo, sier Kristine oppgitt.

Se de to leilighetene i videovinduet i toppen!

Betaler full leie

Til tross for at leiligheten de bor i ikke er av samme standard som den de egentlig skal leie, betaler jentene samme pris i leie som de skulle gjøre for treromsleiligheten. Dette tilsvarer 14.900 kroner i måneden.

Like etter at de kontaktet TV 2 hjelper deg gikk utleier med på redusert leie, slik at de i oktober i stedet betaler for den lille leiligheten.

– Vi har til nå betalt fullpris for en tredjedel av august og hele september. Vi synes dette er urimelig, da vi sannsynligvis kommer til å bo her ut oktober. Det virker som han prøver å få det til å fremstå som han er snill mot oss. Jeg er så lei bortforklaringene hans, sier Kristine.

IKKE FERDIG: Slik så leiligheten ut 7. september. Foto: Kristine Wathne

Hun forteller at hun synes kommunikasjonen med utleieren er vanskelig. Jentene ønsker at kommunikasjonen skal foregå skriftlig, slik at de kan bevise løftene fra utleier. Men ifølge jentene han lar være å svare på meldinger, i stedet ringer han eller oppsøker jentene i leiligheten. Både kommunikasjonen og tiden det tar før leiligheten er klar, gjør at jentene nå ønsker å komme seg ut av kontrakten.

– Nå håper vi egentlig bare vi får dra herfra tidlig, og få pengene tilbake. Vi vil ikke ha noe leieforhold med han. Det siste han skrev var at siden han kom med en så god deal nå, altså at vi fikk betale for denne leiligheten i oktober, ser han fram til et godt leieforhold. Vi vil ut av kontrakten og finne et annet sted å bo, slår Kristine fast.

Forbrukerrådet mener jentene kan heve avtalen

Når han får presentert jentenes historie, er ikke juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen i tvil. Han mener jentene har en god sak.

– Dette fremstår som en veldig uryddig og uoversiktlig håndtering fra utleier, og jeg forstår godt at jentene er misfornøyde med situasjonen slik den er nå, sier Iversen.

– Jentene fikk ikke overta boligen til avtalt tid, men godtok en mindre, midlertidig bolig, i en periode som var forespeilet å vare i noen dager. Isolert sett er det greit nok, men perioden med midlertidig bolig ble vesentlig lengre enn noen dager. Slik jeg leser saken er det fortsatt høyst usikkert når de kan flytte inn i boligen, fortsetter han.

IKKE I TVIL: Thomas Iversen i Forbrukerrådet er ikke i tvil om at jentene har jussen på sin side. Foto: Forbrukerrådet

Iversen forteller at husleieloven gir leietakeren rett til å gå fra avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig. Han er klar på at hver sak må vurderes individuelt, men sier at mye her taler for at jentene kan heve leieavtalen med loven i hånd grunnet forsinkelsen.

Han er også klar på at jentene ikke skal betale full leie for tiden de har bodd i den midlertidige leiligheten.

– Siden den midlertidige leiligheten er mindre enn den avtalte, skal leietakerne heller ikke betale full leie i perioden de har bodd der. Etter beskrivelsen å dømme, bør de ikke betale mer enn halvparten av leien og de slipper å vaske ut. Sist, men ikke minst, så skal depositumet tilbakeføres ved at leietaker tar kontakt med banken der depositumskontoen er opprettet, og informerer om at leieforholdet er over, avslutter Iversen.

Synes klagen er underlig

Når TV 2 hjelper deg konfronterer utleier Elektro+ ved Dag Eikeri, sier han at han synes klagen er underlig.

– Basert på hva vi har avtalt og skrevet i kontrakten er vi litt overrasket over dette, sier Eikeri.

– Vi er opptatt av å ha fornøyde leietagere, og har hele tiden vært tydelige på at ferdigstillelse av den nye leiligheten kunne bli noe forsinket, og tilbød derfor Emily og Kristine annet bosted til leiligheten ferdigstilles. Dette framkommer også i kontrakten. Vi synes derfor klagen er litt underlig, men forstår samtidig at det kan oppleves som om dette har tatt litt lenger tid enn forventet. Derfor vil vi godta jentenes ønske om heving av kontrakten og tilbakebetaling, fortsetter han.

Han avviser at den midlertidige ikke var vasket, og skriver at de aldri har fått beskjed om dette fra jentene.

– Da ville vi straks sett på det og ordnet opp hvis det var noe. Med tanke på seng og sovesofa har vi bidratt med dette som en ekstraservice, og de er objektivt sett ikke dårlige. Sovesofaen er relativt ny, blir hele 130 centimeter bred når den foldes ut, og blir en god seng, mener Eikeri.

FORNØYDE: Emily og Kristine er lettet over at ting nå ordner seg. Foto: Kristine Wathne

Bråkete hund

Eikeri trekker fram at de nå har tilbudt jentene redusert leie fra oktober, som en kompensasjon for at oppussingen av leiligheten har tatt lengre tid enn ønsket. Han forteller også at de har gitt jentene gratis strøm mens de har bodd i den midlertidige leiligheten.

– Vi har forsøkt å strekke oss for at de skal bli fornøyde. Den leiligheten de nå bor i kunne vært leid ut til noen andre, sier han.

Han forteller også at Emilys hund har vært sjenerende for naboene den tiden jentene har bodd på adressen.

– Et annet forhold er at Emily spurte om tillatelse til å ha en liten hund i leiligheten. Dette sa vi ja til så sant hunden ville ha det bra, og at det ikke ble forstyrrende for naboene.

– Ifølge Emily var hunden stille, og den skulle ikke være til sjenanse for noen. Men bare folk går i oppgangen, bjeffer hunden konstant og høylytt, noe som kan være veldig forstyrrende for naboene. Dette er ikke i henhold til hva vi ble forespeilet, slår Eikeri fast.

Han forteller at han etter hvert opplevde Emily og Kristine som noe uvanlige leietagere, og at også han har syntes kommunikasjonen til tider har vært vanskelig.

– Vi har på ingen måte forsøkt å lure noen her, men vært åpne, tydelige og innstilt på å finne så gode løsninger som mulig for jentene.

– Det jobbes ellers godt med den nye leiligheten, men dessverre har ting tatt lengre tid enn vi ble forespeilet fra håndverkerne, og det vil fortsatt ta noe tid før vi er helt ferdige, avslutter han.

Jentene har nå besluttet at de hever kontrakten fra 30. september.

– Det føles fantastisk deilig at alt løste seg som det gjorde. Det er selvfølgelig kjipt at situasjonen ble som dette i det hele tatt, men vi er veldig takknemlige for all hjelpen vi har fått, sier de.

– Vi er kjempefornøyde med at vi fikk heve kontrakten og får pengene tilbake, og at vi nå kan bevege oss videre til et bedre miljø for oss å bo, avslutter de.