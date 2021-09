Sinnasnekker'n om «rottehuset»: – Det er lureri fra start

Rottebæsj og blodspor. Kravlelyder fra tak og vegger. Søvnløse netter.

I 56. sesong av TV 2 hjelper deg møter vi Melanie Andreassen (26) og Fredrik Carlsen (30) som gjorde et boligkjøp de angret bittert på.

Huset viste seg å være okkupert av rotter. Men det sto ingenting om rotter i prospektet.

Paret sier at de daglig hører rotteaktivitet fra gulv eller vegger, og viser frem bilder av rotter de har fanget.

De forteller at de en dag til sin store skrekk oppdaget en rotte som kravlet rundt på rommet til sønnen Abel (2).

ENEBOLIG MED ROTTER: Melanie og Fredrik ga tre millioner for huset i Fredrikstad som ifølge prospektet skulle ha relativt bra standard. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

Ifølge skaderapporter fra Nokas og SSG går rotteproblemet i boligen trolig mange år tilbake i tid.

Melanie og Fredrik registrerte rotteaktivitet fem dager etter at de overtok boligen sommeren 2020. De har brukt mye tid og krefter på å bevise at rotter etablerte seg i boligen lenge før de overtok.

Sinnasnekker'n Otto Robsahm var med TV 2 hjelper deg på befaring i huset i juni i år.

Robsahm hadde med videoskop og saumfarte huset innvendig og utvendig. Han var klar i sin dom om rotteproblemet.

– De som har bodd her, de har hørt det. Så enkelt er det, sier Robsahm.

I episoden kaller han huset en «himmel for rotter» og han finner rottebæsj i begge etasjene.

Robsahm påviser også flere steder det han kaller «motorvei for rotter», for eksempel ved den ene ytterveggen der han mener det er en inngang for rotter som går ned ved grunnmuren, og inn under gulvet.

– Det står i selgers prospekt at huset har en «relativt bra standard». Er du enig i den formuleringen?

– Overhodet ikke. Dette er laveste nivå. Det er ikke bra i det hele tatt. Dette huset er et oppussingsobjekt fra bånn, sier Robsahm.

Sinnasnekker'n: – Det er lureri

Når Robsahm i dag ser tilbake på sitt besøk i «rottehuset», er han svært kritisk til at selger ikke opplyste dem om rotteproblemet.

– Selger kan ikke late som det ikke var rotter der. Det er lureri fra start. Det er en måte å selge bolig på som bør stanses. Dette er rett og slett lavmål.

– Eiendomsmegleren kan heller ikke bare skylde på selgeren, men har også et ansvar, sier Robsahm til TV 2 hjelper deg.

– Jeg mener eiendomsmegleren er med på lureriet. Dette er uavhengig av om det er dette unge paret som kjøpte, eller noen andre hadde kjøpt. Dette er et enormt problem i Norge, sier Robsahm.

Megleren mener disse påstandene fra Robsahm ikke har rot i virkeligheten. Se hva megleren og selgeren sier nederst i saken.

Brøt med Help

Melanie og Fredrik kjøpte Boligkjøperforsikring Pluss fra Help som en del av bolighandelen.

Paret opplevde imidlertid at de ikke ble trodd av Helps advokat etter at de hadde skaffet vitneerklæringer fra to personer som skal ha registrert rotteaktivitet i boligen da selger bodde der.

Etter at Helps advokat først hadde gitt Melanie ros for å skaffe vitneerklæringene, endret Help tonen i korrespondansen og skrev til Melanie at «videre beviser ikke vitneuttalelsene selgers kjennskap med mindre de varslet selger.»

Paret valgte dermed å bryte med Help og finne advokat på egen hånd.

Etter å ha sett TV 2 hjelper deg-episoden Rottereiret er Otto Robsahm kritisk til det han mener er uklare forsikringsvilkår og uryddig kommunikasjon fra Help.

– Når betingelsene er så vage, og advokaten ikke stoler på kunden, hva skal man med forsikring da? spør Robsahm retorisk.

Help: – Våre vilkår er tydelige

Kommunikasjonsdirektør i Help, Dag Are Børresen, skriver i en epost til TV 2 hjelper deg at Help sine vilkår er tydelige på at de dekker ubegrenset advokatbistand, også idømte kostnader om man taper i retten.

– Dette forutsetter bruk av Helps advokater. Velger man å bruke annen advokat, dekker vi advokatens utgifter etter statens salær.

Børresen skriver videre at dialogen mellom kjøperne og advokaten deres «handler om å sikre best mulig bevis for Melanie og Fredrik.»

ROTTER UNDER HUSET: Otto Robsahm undersøker hulrom ved husveggen der Melanie (t.v.) har plassert viltkamera som har fotografert rotter. Foto: Ørnulf Riisnæs / TV 2 hjelper deg.

– Etter dagens lov er det enklere for kjøper å vinne frem med et krav hvis vi kan bevise at selger har holdt tilbake informasjon. Det betyr at hvis vi kan bevise at selger har snakket med andre om rottene i boligen, er det langt enklere å holde selger ansvarlig, enn hvis vi ikke har et slikt bevis.

– Derfor er det viktig for Melanie og Fredriks sak om vitnene faktisk bekrefter at de har snakket med selger om rotteplagen.

Børresen mener at når vitnene ikke kan bekrefte at de snakket med selger om rotter, svekker dette vitneutsagnet. Han forklarer at dette er bakgrunnen for korrespondansen mellom kjøperne og deres advokat.

– Må stoppe rottene

Samtidig som Robsahm er klar på at huset er et «kjempeproblem», mener han de viktigste tiltakene for å stanse rottenes veier inn i huset bør kunne gjøres med noen dagers innsats.

Ifølge prospektet er grunnforholdet ikke kjent, men selger opplyser at huset trolig står på noe fjell og noe masse/leire.

Robsahm peker på at det er store steiner under huset og at dette gir mange muligheter og hulrom for rotter.

Han mener det trengs en rørinspeksjon med kamerabil som kan kartlegge tilstanden i rørene mellom huset og koblingspunktet til avløpsnettet.

UTENFOR "ROTTEHUSET": Sinnasnekker'n Otto Robsahm saumfarte huset til Fredrik Carlsen og Melanie Andreassen. Funn Robsahm gjorde bidro til at paret kunne øke sitt erstatningskrav mot selgers forsikringsselskap. Foto: Fredrik Drevon / TV 2 hjelper deg.

– Dette er ikke verdens vanskeligste jobb å fikse. De bør ta opp gulvet i kjelleren, bore noen hull og fylle med isolerende betong. Man kan også bruke flytende sparkel. Det kan pumpes inn med en slange. Selgeren burde ha bekostet dette.

Robsahm sier huset er et «problembarn» som enten må pusses opp eller rives ned til bånn.

– Hvis jeg hadde eid det ville jeg tatt noen drastiske grep for å hindre rottene i å komme inn i huset, og så pusset opp videre derfra, sier Otto Robsahm.

ROTTEPROBLEM: En av rottene som er drept på eiendommen til Melanie Andreassen og Fredrik Carlsen i Fredrikstad. Foto: Melanie Andreassen.

Megler står inne for prospektet

Eiendomsmegler Kai Roger Hansen i Foss & Co Østfold AS Eiendomsmegling som solgte boligen til Melanie og Fredrik, avviser kraftsalvene fra Robsahm.

Hansen er klar på at han står helt og fullt inne for prospektet.

– Påstanden til Otto Robsahm har ingen rot i virkeligheten, skriver eiendomsmegler Kai Roger Hansen i en epost til TV 2 hjelper deg.

Megleren opplyser at de utarbeidet salgsoppgaven med vedlegg basert på informasjon de fikk fra selger, takstmannen og fra kommunen.

– Når det gjelder vårt ansvar så har en eiendomsmegler strenge retningslinjer å forholde seg til. Eiendomsmeglingslovens § 6-7 er med på å regulere hva vi skal undersøke og opplyse om. Jeg har i dette salget som alltid fulgt denne paragrafen.

Hansen viser ellers til hva han tidligere har uttalt til TV 2 hjelper deg om «rottehuset».

Stillhet fra selger

Mannen som solgte boligen til Melanie og Fredrik er blitt forelagt påstandene fra Robsahm i denne saken, men har ikke besvart forespørsel om kommentar.

Imidlertid har han i et telefonintervju med TV 2 hjelper deg i august i år svart at verken han eller foreldrene hans har sett eller hørt rotter i boligen.

Han sa samtidig at han står inne for informasjonen som står i prospektet, inkludert formuleringen i om at boligen har en relativt god standard. Han skal ha bodd i huset i 13 år.

Videre sa mannen til TV 2 hjelper deg at han ikke utelukker at det kan ha vært rotteaktivitet i boligen, men understreket at han ikke har vært kjent med det.