– Hva betyr egentlig de skiltene bak på lastebiler? Det er jo fartsgrenseskilt. Såpass skjønner jeg. Men hva betyr de, egentlig?

Det er kona som spør. Hun forventer selvsagt et raskt og konkret svar fra biljournalisten hun er gift med. Det hun får servert er:

– Eeeeeeeeh. Jo, nå skal du høre. Det tror jeg har med hvor fort vogntoget kan kjøre. Maksfart, liksom. Altså på motorveien. Eller på riksveien?

– Så du vet ikke. Det er det du sier ...

– Det er korrekt.

Når slikt oppstår, er det bare å gå rett til de man vet har peiling. Da får man svar til å stole på. For siden vi lurte, tipper vi det er flere andre som gjør det også. Nå skal du få svaret:

Benyttes ikke i Norge

Her er det Norsk Lastebileierforbund (NLF) som er riktig sted å henvende seg. Nærmere bestemt til fagsjef teknikk: Dag Nordvik.

– Ja, dette er det nok mange som lurer på. Vi benytter ikke dette i Norge, men en del andre land har det som nasjonale krav. Dette er knyttet til den enkelte nasjonens bestemmelser for hastigheter for ulike kjøretøy på ulike typer veistandarder. Det gjelder kun for den nasjonen kjøretøyet er registrert i.

Gjelder uavhenging av fartsgrense

Klistremerkene er ment for politiet eller andre, slik at de kan se direkte hvilken hastighet kjøretøyet er tillatt å ha på den bestemte veien de har kontroll på.

– Disse hastighetene gjelder for kjøretøyet uansett, og kan avvike i forhold til det veien er skiltet med. Mange nasjoner i Europa har også kontroller hvor de ser og måler kjøretøyene bakfra, og ikke som i Norge med radar og fotobokser som måler forfra, utdyper Nordvik.

Eksempel fra England der disse fartsgrensene gjelder for vogntog/lastebiler:

Lokalveier 30 mph

Fylkesveier: 50 mph

Motorvei: 60 mph

Flerfelts motorvei: 60 mph

Kan kjøre forbi biler

I Norge er det slik at alle lastebiler over 3,5 tonn har fartsperre på 90 km/t. Men loven sier at maksimal hastighet for lastebiler er 80 km/t.

Husk dessuten at om du kjører personbil med tilhenger som har under 300 kilo nyttelast og ikke bremser, er hastigheten maks 60 km/t. Dette er på gang til å endres til 80 km/t.

Samme høring om endring i forskriften har også et forslag om Tempo 100-godkjenning av tilhengere på lik linje med Danmark og Tyskland. Da kan du kjøre i opptil 100 km/t med godkjent henger. I dag er det maks 80 km/t for kjøring med tilhenger.

Hvis vi får Tempo 100-ordningen vil det også bli krav om EU-kontroll av tilhengeren.

