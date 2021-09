Er delt toppscorer med Mbappé: – Noe jeg kommer til å huske resten av livet

Tidligere Odd- og Rosenborg-spiller Elbasan Rashani lever ut drømmen på fotballbanen om dagen. Etter seks kamper i den franske toppdivisjonen, står 28-åringen med fire fulltreffere hittil.

Det gjør Rashani til toppscorer i Ligue 1 i lag med Kylian Mbappé, Moussa Dembele og Amine Gouiri.

– Jeg tenker jo først og fremst at det vil være naturlig at de gutta der stikker fra meg etter hvert. Men det er jo veldig gøy å møte så store spillere, det er jo store navn vi snakker om. Det er absolutt noe jeg vil huske ikke bare resten av karrieren, men resten av livet, sier Elbasan Rashani til TV 2.

Målsnittet til Rashani blir ekstra imponerende av at han bare har startet to av seks kamper. Hittil har Rashani scoret hvert 58,5 minutt han har spilt.

Før sesongen signerte han en toårskontrakt med nyopprykkede Clermont. To seiere, tre uavgjorte og ett tap har ført klubben til en foreløpig 6.-plass på tabellen.

– Har du prestert på et høyere nivå noen gang enn det du gjør nå?

– Jeg vet ikke egentlig. Samtidig er nok ikke grunnen til at du ringer meg nå at du har sett alle kampene og hvordan jeg har spilt. Jeg er for all del veldig fornøyd med spillet hittil. Jeg har jo scoret noen mål, men noen ganger er du heldig og målene sitter. I andre perioder redder keeperen. Men jeg har fått mer og mer spilletid, og er veldig fornøyd der jeg er, sier Rashani.

Kona måtte ta opp suksessen

I det hele tatt virker porsgrunnfødte Rashani, som siden 2016 har representert foreldrenes fødeland Kosovo, å ha beina godt plantet på jorda til tross for suksessen på banen.

– Jeg tenker at vi fortsatt er i startfasen av sesongen. Så er det jo veldig moro at venner og familiene sender de statsene. Det er jo topp, topp, topp spillere. Men det er ikke fokuset mitt, sier Rashani.

Han forteller at suksessen knapt er fokus i det daglige. Så lite har det vært i fokus, at da han og kona nylig var ute og spiste, tok hun temaet opp.

– Da sa hun vel noe sånn som «skal vi ikke prate om det du gjør på banen for tiden eller? Skal vi ikke vie det litt mer oppmerksomhet?» Men, nei, jeg forholder meg rolig til det der, sier Rashani.

– Er det bevisst for at suksessen ikke skal påvirke deg?

– Nei, det der har jeg egentlig vokst fra. Det svingte mye mer tidligere i karrieren, da kunne jeg bli påvirket om det ble for mye positivt og det var lettere å miste fokus. Men jeg føler at jeg er blitt en mye mer moden fotballspiller nå, sier Elbasan Rashani.

Fant seg kjapt til rette

Elbasan Rashani signerte for Clermont i slutten av juli. Scoringssuksessen hans hittil blir bare ekstra imponerende av at han bare har startet to av seks kamper i den franske toppdivisjonen hittil.

Rashani mener han har funnet seg til rette i fransk fotball raskere enn forventet.

– Ting har gått ganske fort. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har klart å bli vant til tempoet både til med- og motspillere her i Frankrike. Også er jeg glad for at jeg har fått mer og mer spilletid. Jeg har rett og slett funnet meg veldig til rette i laget, sier Elbasan Rashani.

I det hele tatt er 28-åringen svært imponert over inntrykket klubben hans Clermont har gitt hittil. Han, kona og sønnen på ett og et halvt år stortrives i Frankrike.

– Som nyopprykket er målet først og fremst å holde seg. Det er jo 38 kamper totalt, og mye kan skje. Alt fra skader til alt mulig annet. Men jeg er egentlig ikke bekymret for denne spillergruppen. Det er topp profesjonelle folk som det er en fryd å spille med. Alle er toppmotiverte og pusher hverandre, så jeg ser positivt på fortsettelsen, sier Elbasan Rashani.