Borgermesteren mistet moren i storflommen – nå mener han Tyskland må tenke nytt

Dominik Gieler står på stedet der barndomshjemmet en gang stod. Alt som er igjen er en støvete jordhaug.

Fortsatt kan han se for seg hvordan det pleide å være:

– Husene stod tett i tett nedover her. Det var smale gater mellom husene, og rett der oppe lå torget, der vi pleide å ha fester og sosiale sammenkomster.

Rett nedenfor renner elven Ahr fredsommelig forbi.

Slik ser det ut i Rech to måneder etter flommen. Foto: Hilde Gran / TV 2

Den skjebnesvangre natten i juli ble elven forvandlet til en åtte meter høy flodbølge som rev med seg hus etter hus.

Over 180 mennesker mistet livet i den dødelige flommen. En av dem var Gielers mor, Inge.

– Kunne ikke redde henne

Rett før midnatt 14. juli mottok 35-åringen den siste meldingen fra moren. Da hadde vannmassene revet med seg nabohusene. Hun var redd.

– Hun skrev at hun hadde en dårlig følelse, at nabohusene var borte. Hun hadde en dårlig følelse, sier Gieler.

At han ikke kunne redde henne, selv om han bare befant seg fem minutter unna, gjør vondt å tenke på.

– Jeg var fanget i mitt eget hjem. Jeg hadde én meter med vann i førsteetasje, og gata foran huset mitt var forvandlet til en stri elv. Barna mine var der, jeg kunne ikke dra.

Vannmassene tok ikke bare morens hus, men slukte hele bakken huset hadde stått på.

Kroppen hennes ble funnet 15 kilometer lenger unna mange dager senere.

Fortsatt et katastrofeområde

Før var den vakre Ahrdalen mest kjent som Europas minste og nordligste vindistrikt. Rødviner laget på druen spätburgunder er dalens spesialitet.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Nå forbindes dalen med katastrofe.

Over to måneder etter storflommen pågår fortsatt opprydningsarbeidet for fullt. Landsby etter landsby ligger i ruiner.

Slik ser det ut i Ahrdalen over to måneder etter at storflommen rammet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer Jernbanesporet i landsbyen Denau i Ahrdalen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer Rivings- og gjenoppbyggingsarbeidet pågår fortsatt for fullt. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer En mann spyler gata i landsbyen Denau. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 Les mer

Gieler forteller at Ahrdalen har blitt rammet av flom tidligere også, men ikke slik som i sommer.

– Ja, vi er vant til flom her. I 2016 hadde vi det vi da anså som en ganske stor flom. Da steg vannstanden 3,6 meter. Men i sommer steg vannet med 10,3 meter.

I august publiserte den internasjonale forskergruppen World Weather Attribution (WWA) en rapport som pekte på at global oppvarming forverret regnværet som rammet Tyskland og Belgia i juli.

Dette bildet er tatt i juli, rett etter flommen. Foto: Bernd Lauter

– Jeg vet det er delte meninger om dette, men min personlige mening er at det som skjedde her hadde en sammenheng med klimaendringene, sier Gieler.

– Det vi ser er at flommene blir stadig verre. Den i 1910 var større enn den i 1804. Den i 2016 var verre enn den i 1910. Slik fortsetter det.

Valg i katastrofeområdet

Samtidig som innbyggerne i Ahrdalen er i gang med å bygge opp livene sine etter flommen, skal de også stemme i forbundsdagsvalget 26. september.

Klima er det emnet som opptar flest tyskere før valget. I en meningsmåling oppgir 47 prosent at klima og miljø er det viktigste for dem i dette valget.

Flere av dem TV 2 treffer i Ahrdalen sier storflommen i juli ble et håndfast bevis på at klimaendringene er her, men de er vel så opptatt av at politikerne ikke glemmer dem når valgkampen er over.

– Vi håper vi ikke blir glemt, og at politikerne fortsatt vil støtte oss og hjelpe oss med å gjenoppbygge Ahrdalen, sier Willi Josten.

Ekteparet Josten mistet alt de eide i flommen. Nå håper de politikerne vil hjelpe folk i Ahrdalen også etter valget 26. september. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Han og kona sitter på en benk og spiser et varmt måltid de har fått fra frivillige når TV 2 treffer dem. De mistet huset i flommen.

Kona Kristel nikker til det ektemannen sier:

– Vi vil bare ha hjelp. Huset vårt ble jevnet med jorden og vi har ingenting igjen. Men vi ønsker å bli boende her. Vi vil at politikerne skal hjelpe oss å gjenoppbygge.

Frivillige deler ut mat til flomofre og hjelpemannskaper i Rech. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Fordi mange skoler og rådhus ble ødelagt i flommen, har myndighetene satt opp en egen «valgbuss» som reiser rundt til de forskjellige landsbyene og setter opp provisoriske stemmelokaler utendørs eller i telt.

Et provisorisk valglokale er satt opp i landsbyen Denau. Foto: Hilde Gran / TV 2

I dag har valgbussen kommet til i landsbyen Denau, fem minutter unna Rech.

Her treffer TV 2 Hedwig Walbröl. For henne handler dette valget om å tenke nytt og bærekraftig.

– Definitivt. Det viktigste vi gjør er å tenke på fremtiden. Våre barn og barnebarns fremtid.

– Slik må vi tenke når vi gjenoppbygger også. Vi må finne balansen mellom mennesker og natur igjen, sier Walbröl.

Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Borgermester Gieler er fast bestemt på at morens død og alle ødeleggelsene skal føre til endringer for fremtiden - og at landsbyen skal bygges opp på en grønnere og mer bærekraftig måte.

– Vi kan ikke gjenoppbygge slik det var før, vi må tenke nytt, sier Gieler.

– Det er viktigere enn noensinne, og vi må starte nå. Ikke om ett, to, tre eller fem år. Fundamentet må legges nå.