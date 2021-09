Henrik (23) fryktet konsekvensene og skjulte sykdommen

Se 1. divisjon ishockey på TV 2 Play: Nidaros-Haugesund, fredag kl. 19.25

Prikkingen startet på ungdomsskolen. Han husker fortsatt første gangen han kjente på strålingen ned i beina, og undret seg hva det skyldtes.

Symptomene fortsatte å komme, men etter utredning på St. Olav hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, sto han fortsatt igjen uten svar.

Så, nesten tre år senere, var han hos øyelegen. Henrik hadde våknet en dag med tåkete syn. Der fikk han beskjeden om at det kunne være at han hadde multippel sklerose, ofte kalt MS.

– Det var først et sjokk. Jeg visste først ikke hva MS var, men da jeg søkte det opp på bussen hjem fikk jeg opp personer i rullestol, sier han.

Fryktet for karrieren

Han hadde flyttet til Stavanger for å satse fullt som hockeyspiller. Drømmen var å spille i NHL. Henrik var villig til å gjøre alt som kreves for å komme seg dit.

– Det var kun hockey jeg tenkte på. Hockeyen var alt. Jeg satt alt annet til side for å prioritere idretten. Bursdager, konfirmasjoner og alt annet kunne vike for at jeg skulle på trening, sier han.

Omtrent en måned etter beskjeden hos øyelegen, fikk han det konstatert. Han har attakkpreget MS.

Henrik tok beskjeden med fatning. Han og familien hadde allerede kommet frem til at det måtte være MS.

– Var du mye redd?

– Ja. En sånn beskjed får deg til å tenke. Man tenker jo alltid verst mulig scenario, som at jeg kanskje bare hadde 20 år igjen å leve. Jeg lå en del våken om nettene, svarer han.

– Fryktet du på denne tiden at sykdommen ville gjøre at du måtte gi opp drømmen om å bli hockeyspiller på toppnivå?

– Absolutt. Jeg fikk på et punkt beskjed om at en av flekkene (avslører hvilke områder som angripes hos MS-syke. jou anm) lå rart til i nakken. De fryktet at den flekken kunne føre til lammelse hvis jeg fikk meg en takling. Det var usikkert om jeg kunne spille mer ishockey, svarer han.

«Heldigvis» som han sier det, var sesongen over. Han skulle uansett ikke på is.

Til tross for beskjeden fortsatte han å trene styrke og løpe. Innen kort tid fikk han gladmeldingen om at han også kunne fortsette å spille hockey.

Nidaros har tidligere omtalt Henriks historie.

Dette er multippel sklerose (MS) - Multippel sklerose forkortes som regel til "MS". - Det er en nevrologisk sykdom hvor forløpet kan variere betydelig fra person til person. - Noen lever nærmest symptomfrie, men hos andre kan sykdommen gi alvorlig funksjonssvikt. - Det finnes en rekke behandlinger som kan bremse sykdommen. - Det finnes mange legemidler som kan bedre symptomene og bremse sykdomsutviklingen av MS. Behandlingen er avhengig av hvilken form for MS du har. Kilde: helsenorge.no

Holdt det skjult

Til tross for at det var diagnostisert at han har MS, valgte han å holde det skjult for sine beste venner og lagkamerater.

Kun nærmeste familie og kjæreste fikk vite om sykdommen.

– Hvorfor holdt du det skjult?

– Det var på grunn av redselen for å bli satt ut av laget hvis folk visste det. Jeg tror ikke lagkameratene mine hadde tenkt så mye på det. Det var mer med tanke på trenerne. Jeg ville ikke at det skulle bli «Henrik er dårlig i dag fordi han har MS» og så videre. Derfor valgte jeg å holde det skjult, svarer han.

– Tror du at det ville påvirket laguttak hvis du fortalte om det?

– Jeg velger å tro at det ikke hadde gjort det, men det var jo en grunn til at jeg tok valget. Jeg ville ikke at det skulle være grunnen til at jeg ikke fikk spille, svarer Henrik.

FORTSATTE: Henrik Ratejczak (t.v) fortsatte å spille hockey, og han holdt sykdommen skjult til han la opp. Foto: Elisabeth Almhjell

Spilte på toppnivå

Han fortsatte å spille hockey og jakte drømmen om å en dag spille i verdens beste hockeyliga.

I 2017-18-sesongen debuterte han på toppnivå i Norge, for Stavanger Oilers.

Han fikk senere med seg 45 kamper på toppnivå for Manglerud Star.

Det til tross for at han hadde restsymptomer hver gang han spilte. Når han tar i øker kroppstemperaturen. Han kan få tåkete syn og oppleve stråling ned i beina. Det skjer også at han får prikking i armer og bein. Det har for eksempel gjort det mer utfordrende å holde i hockeykølla, til tider.

De har lyktes med medisineringen av ham. Sykdommen plager han ikke mer nå enn den gjorde da han ble diagnostisert.

Det er dermed gode sjanser for at Henrik kan leve et langt og godt liv. Det er nemlig gjort store medisinske fremskritt på dette feltet de siste årene, og det er absolutt ikke slik at MS vil senke livskvaliteten betraktelig for alle, eller medføre tidlig død.

ANDRE PRIORITERINGER: Henrik Ratejczak har satt hockeyskøytene til side, og prioriterer nå andre aktiviteter. Her er han på tur. Foto: Privat

La opp

I 2020 valgte han å flytte hjem til Trondheim. Det betydde også at han ikke lenger skulle spille på toppnivå.

Hans nye klubb ble Nidaros Hockey, i 1. divisjon.

Det ble ikke den suksesshistorien med opprykk han så for seg. Koronapandemien hindret laget å spille kamper og førte med seg mye usikkerhet.

19. august i år, 2021, var det over. Han som hadde elsket livet på skøyter, jaktet drømmen om et proffliv og lyktes med å spille seg inn på toppnivå i Norge, orket ikke mer.

– Jeg ikke hadde lenger noen glede med å spille hockey. Før sesongen kjente jeg at det var godt med fri og slippe det å være på is. På treninger så jeg på klokka og gledet meg til det var ferdig. Jeg orket ikke å bruke mer tid på det. Det ble en byrde. Det skal være en glede, sier han.

– Nå som du har fått det på avstand og tenkt på det, hvordan føles det at det ikke ble spill i NHL og den karrieren du drømte om?

– Det er kjedelig, men man kommer til et punkt hvor man ser seg selv i speilet og lurer på om man har mer å gi. Jeg skjønte jo en stund før dette at det ikke ble spill i NHL, svarer han.

Henrik sier manglende motivasjon var årsaken til at han ga seg. Om sykdommen påvirket avgjørelsen kan han ikke slå fast sikkert, men han innrømmer at det å hver trening og kamp bli påminnet sykdommen, ikke gjorde motivasjonen bedre.

Avslørte sykdommen

Samtidig som han la opp, avslørte han hemmeligheten han hadde båret på de siste årene.

På sin egen Instagram-profil delte han et innlegg om at hockeykarrieren var over og at han har MS.

Du kan se Instagram-innlegget her:

Lagkameratene han hadde spilt med, ble overrasket.

– Jeg tror det ble et sjokk for samtlige. De reagerte sånn: «Hæ? Går det an?». Ja, det går an. Folk har blitt imponert over at jeg har prestert såpass i lang tid.

Han har begynt på lærerutdanningen og ser for seg et arbeidsliv i klasserommet.

Fredag serieåpner Nidaros hjemme mot Haugesund. Det blir uten ham på isen, men mest sannsynlig er han på tribunen for å heie på gamle lagkamerater.