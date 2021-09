Voktes av seks sikkerhetsvakter døgnet rundt, men er tom for penger

Det var under OL i Tokyo i sommer den hviterussiske 200-metersløperen Krystsina Tsimanouskaja stjal overskriftene, uten å ha løpt en eneste konkurranse.

Noen dager før hun skulle i ilden, kom treneren til friidrettsutøveren inn på rommet hennes i Tokyo. Han ba henne pakke sakene sine. Han hadde fått beskjed fra «øverste hold» om at hun måtte sendes hjem.

Årsaken var en video 24-åringen la ut på Instagram dagen før. Der hadde hun kritisert det hviterussiske laget. Blant annet skal hun ha blitt tvunget til å stille på stafettlaget i 400 meter, til tross at hun aldri har løpt distansen før.

Kritikken ble ikke godt mottatt av trenerne og det hviterussiske støtteapparatet. Hun ble fraktet til flyplassen i Tokyo for å sende henne hjem. Men Tsimanouskaja nektet å sette seg på flyet. Hvis hun ble sendt tilbake til Hviterussland, mente hun myndighetene ville straffe henne.

Dramatisk flykt til Polen

Tsimanouskaja lyktes ved hjelp av japansk politi på flyplassen å komme seg unna, og ta seg til Polen og hovedstaden Warszawa der hun sikret seg politisk asyl.

Den tyske avisen Blick har truffet friidrettsutøveren på hemmelig adresse i Polen. Der lever hun sammen med sin kjæreste under strenge sikkerhetstiltak. Hun voktes av seks sikkerhetsvakter døgnet rundt.

Alt må planlegges. En tur til parken, butikken eller en legetime må godkjennes av sikkerhetsteamet i forkant, og det må legges detaljerte planer for å sørge for at idrettsutøverens sikkerhet blir ivaretatt.

– Livet mitt her er komplisert, innrømmer hun.

MÅTTE FLYKTE: Krystsina Tsimanouskaja. Foto: Krzysztof Hadrian

Uten inntekt og sponsorer

Polske myndigheter betaler for kost og losji, og utgiftene knyttet til leiligheten de bor i. Men selv er Tsimanouskaja uten penger og inntekt.

– Jeg har ingen penger og ikke lenger min egen konto i banken. Våre sparepenger gikk til en bil, og ble brukt til å hjelpe min mamma med å betale ned et lån. På grunn av koronapandemien har jeg ikke hatt mulighet til å konkurrere, og nylig gikk jeg tom for sponsorer, sier Tsimanouskaja i intervjuet som ble gjort etter at hun hadde vært på flukt i én måned.

Allerede før OL, og den dramatiske flukten til Polen, ble hun truet av det hviterussiske regimet. Mange idrettsutøvere signerte et brev til støtte for opposisjonen etter det omstridte valget i 2020. Men Tsimanouskaja gjorde ikke det av frykt for egen sikkerhet.

– Idrettsministeren kom på trening og forklarte hva som kunne skje med oss hvis vi signerte brevet. Han sa også at hvis vi ikke bryr oss om jobben vår, om plassen vår på landslaget, bør vi tenke på familiene våre, forteller Tsimanouskaja til Blick.

MØTTE PRESSEN: Krystsina Tsimanouskaja etter at hun ankom Polen i august. Foto: Czarek Sokolowski

Hjemme i Hviterussland bor fremdeles moren og broren. Hun er i kontakt med sine nærmeste hver dag på telefon. Moren trues med oppsigelse på grunn av datterens flukt. Broren, som er synshemmet, er innkalt til det hviterussiske militæret, til tross for at han er innenfor kriteriene som sier at han kan slippe å avtjene verneplikten.

Tsimanouskaja beskriver seg imidlertid som «en ekte patriot» og nekter å gi fra seg sitt hviterussiske pass. Men i fremtiden vil hun konkurrere for Polen på friidrettsbanen. Det kan imidlertid ta minst tre år før hun kan få innvilget polsk statsborgerskap.

STYRER MED JERNGREP: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (Foto: HO/Reuters) Foto: HO

Styrer med jerngrep

Aleksandr Lukasjenko, Hviterusslands president, har holdt et hardt grep på befolkningen siden 1994. Da det i 2020 brøt ut store protester i hovedstaden Minsk etter påstander om at presidenten hadde jukset med valget, slo han raskt ned på opposisjonen ved hjelp av militæret. Flere hundre personer ble fengslet.

Av disse var også basketballspilleren Yelena Leuchanka, som ble satt i fengsel på grunn av sin deltakelse i protestmarsjen mot den sittende presidenten.

EU og USA har imidlertid så smått begynt å ta grep mot regimet. Hviterussland har nå mistet rettighetene til å arrangere verdensmesterskapet i hockey, skriver Reuters.

President Aleksandr Lukasjenko er kjent for å være glad i sporten.