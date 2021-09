– Forstår at mange føler seg utrygge i dag

BERGEN/OSLO (TV 2): Dagen etter det tragiske knivangrepet på et NAV-kontor i Bergen besøkte NAV-direktør Hans Christian Holte sterkt pregede kollegaer.

Mandag formiddag ble en rekke NAV-ansatte brutalt vitne til at mann i 30-årene knivstakk to kvinner på et kontor på Årstad i Bergen.

En kvinne i 50-årene døde som følger av skadene hun ble påført. En annen kvinne i 30-årene kom fra det med lettere skader.

– Hun ivaretas først og fremst av sine nærmeste, og av helsepersonell. Hun har lettere fysiske skader, men er sterkt preget av hendelsen og trenger ro, sa kvinnens bistandsadvokat May Britt Løvik til TV 2 tidligere tirsdag.

– Sterkt berørt

Tirsdag var de ansatte ved NAV-kontoret samlet på et hotell i Bergen. Der ble de blant annet møtt av direktør Hans Christian Holte.

– Det har vært et sterkt, men godt møte. Det er selvsagt utrolig tragisk å komme hit, og møte de som er særlig sterkt berørt av det som skjedde. Men jeg gripes av det samholdet og omsorgen som de ansatte viser i dag, sier Holte til TV 2.

NAV-direktøren sier at det nå først og fremst handler om å forstå det som har skjedd.

– Jeg opplever at ledere i fylket er opptatt av å ta vare på de ansatte. Dette vil åpenbart ta tid å bearbeide, men det er fint for meg å være til stede i dag på vegne av hele NAV, sier han.

– Grusom hendelse

Holte sier han har forståelse for at NAV-ansatte er urolige dagen etter knivangrepet som krevde et liv.

– Jeg har stor forståelse for at mange kan følge en utrygghet i dag etter en slik grusom hendelse. Sammen skal vi finne tilbake til tryggheten når det gjelder å gjøre den viktigste jobben det er å være ute på NAV-kontorene. Det føler jeg også at hele NAV er opptatte av, og det skal vi få til sammen i fellesskap, sier NAV-direktøren.

– Gjør dere konkrete tiltak i forbindelse med dette angrepet?

– Vi har gjennomgående mange tiltak knyttet til sikkerhet. Det mest konkrete er at NAV-kontorene i Bergen er stengt i dag. Kontoret på Årstad skal være stengt ut uken, også vil det tas stilling til hvor raskt de andre kontorene kan åpnes igjen, sier han.