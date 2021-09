Over 6.000 migranter fjernet fra grenseby i Texas

Amerikanske myndigheter sier mer enn 6.000 haitiere og andre migranter er fjernet fra en midlertidig leir i en by nær grensen til Mexico.

USAs minister for innenlands sikkerhet Alejandro Mayorkas omtaler situasjonen som «utfordrende og hjerteskjærende», men kommer med en kraftig advarsel.

– Dersom du kommer til USA ulovlig, blir du returnert. Din reise kommer ikke til å lykkes, og du setter ditt liv og livet til familien din i fare, sier han.

Mayorkas og Raul Ortiz, sjefen for det amerikanske grensepolitiet, sier de skal undersøke meldingene om at ridende betjenter skal ha brukt pisk og sine hester til å presse tilbake migranter ved elven som utgjør grensen mellom Ciudad Acuña i Mexico og Del Rio i Texas.

Ingen tegn til ulovlig maktbruk

Så mange som 15.000 migranter har slått seg ned i midlertidige og raskt voksende leirer i den amerikanske grensebyen.

Begge understreket at det ikke er noe som tyder på at det er gjort noe galt, basert på foto og videoer fra hendelsene. Mayorkas sier de ridende grensebetjentene benytter lange tøyler og ikke pisk til å kontrollere hestene.

Ortiz, som er tidligere sjef for grensepolitiet i Del Rio, sier det kan være vanskelig å skjelne mellom migranter og smuglere når folk beveger seg fram og tilbake ved elven. Han sier han vil undersøke saken for å forsikre seg om at ingen betjenter handlet på uakseptabelt vis.

Migranter krysser elven Rio Grande mellom Ciudad Acuña i Mexico og Del Rio i Texas. USA varsler at flere skal flys tilbake til Haiti og andre land. Foto: Fernando Llano / AP / NTB

Flere skal flys tilbake

I alt 600 ansatte underlagt sikkerhetsdepartementet, inkludert personell fra kystvakten, er sendt til Del Rio, en by med om lag 35.000 innbyggere vest for San Antonio.

Forsvarsdepartementet er spurt om å bidra i det som er en av de største deportasjonene av migranter og flyktninger fra USA på flere tiår, opplyser Mayorkas.

Han legger til at USA vil øke takten og kapasiteten på flygningene til Haiti og andre land i området. Antall migranter som har samlet seg i den midlertidige leiren under en bro, steg lørdag til 14.872, opplyser National Border Patrol Council, en fagforening for grensebetjentene.

