Biden vil doble USAs årlige flyktningkvote

Det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I det inneværende budsjettåret, som slutter i slutten av september, er flyktningkvoten på 62.500.

Biden lovet i valgkampen at han ville endre kursen i asyl- og flyktningpolitikken som hans forgjenger i Det hvite hus, Donald Trump, staket ut.

Den republikanske presidenten Trump reduserte den årlige flyktningkvoten til 15.000, noe som var det laveste tallet på flere tiår, og Biden hevet taket til 62.500 i mai.

Planen om ta inn dobbelt så mange flyktninger i budsjettåret 2022 kommer samtidig som titusenvis av evakuerte afghanere bor på amerikanske militærbaser og venter på å få starte et nytt liv i USA og mer enn 15.000 haitiske migranter bor i midlertidige leirer på grensa til Mexico.

Presidentens avgjørelse kommer likevel neppe til å omfatte disse gruppene, melder The New York Times. Årsaken er at de ikke offisielt er klassifisert som flyktninger.

