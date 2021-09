Folketallet har gått ned på grunn av høye koronadødstall

For første gang i delstatens nedtegnede historie har det vært flere dødsfall enn fødsler iAlabama i USA. Myndighetene sier nedgangen er knyttet til den store andelen koronadødsfall, skriver NBC News.

I fjor døde 64.714 mennesker i delstaten, mens bare 57.641 ble født.

– Delstaten vår krympet bokstavelig talt i 2020, sa helseoffiser Scott Harris på en briefing om koronaviruset.

UROVEKKENDE: Helseoffiser i Alabama sier det ikke er umulig at den samme befolkningsnedgangen skjer i 2021. Foto: Elijah Nouvelage / AFP / NTB

Syvdagers-gjennomsnittet i Alabama nådde en ny topp 1. september, med et gjennomsnitt på 5.538 nye smittetilfeller per dag.

Samme dag var gjennomsnittstallet for antall koronadødsfall per dag 42. Det tallet har nå nesten doblet seg til 76 dødsfall per dag, skriver NBC.

– Det er absolutt mulig at det samme skjer også i år, hvis vi fortsetter i samme takt som nå, sier Harris om befolkningsnedgangen.

Ifølge Harris er det færre sykehusinnleggelser knyttet til koronasykdom, men flere av de som legges inn på sykehus dør.

Siden starten av pandemien har det blitt rapportert om 13.210 koronarelaterte dødsfall i Alabama. Justert til befolkningstallet er det den femte høyeste frekvensen av koronadødsfall i USA, melder NBC.

Må rasjonere omsorg

Flere sykehus i USA har gjennom pandemien måttet jobbe på sprengt kapasitet på grunn av mange sykehusinnleggelser knyttet til koronasykdom.

– Vi er på det punktet hvor ikke alle pasienter i nød vil få den omsorgen vi kanskje skulle ønske vi kunne gi, sier overlege ved St. Peters Health i Montana, Shelly Harkins.

Det er et av sykehusene som i det siste har måttet bruke en krisestandar for omsorg i møte med pasienter, som betyr at akuttmedisinsk personell må rasjonere omsorg, skriver CNN.

Megan Ranney, som er dekan ved School of Public Health, Brown University, sier det i slike situasjoner kan gå ut over pasienter i livsfare.

– Folk som kommer inn med hjertestans får kanskje ikke hjerte-lunge-redning, og pasienter som ellers ville blitt innlagt vil kanskje bli sendt hjem med pårørende som vil være redde og ikke ha full kapasitet til å ta vare på dem.

Skyhøye dødstall

676.059 amerikanere har dødd som følge av koronaviruset og dødstallene fortsetter å stige, ifølge Johns Hopkins University.

Det er nå omtrent det samme antallet som antallet som døde av spanskesyken som herjet i 1918 og 1919, skriver AP News.

Den gang var USA bare en tredjedel av det den er i dag, så de to pandemiene kan ikke sammenlignes uten videre. Under spanskesyken døde én av 150 amerikanere, mens så langt i koronapandemien har én av 500 amerikanere dødd, skriver NTB.