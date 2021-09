Person omkom i påkjørsel i Ål

En mann i 30-årene fra Vestfold omkom etter å ha blitt påkjørt da han dirigerte trafikken ved et veiarbeid på riksvei 7 i Ål mandag kveld.

Politiet ble varslet om ulykken like før klokken 20.30, og slo raskt fast at det dreide seg om en alvorlig ulykke. Rundt to timer senere meldte politiet at det var en dødsulykke.

– En mann i 30-årene er erklært død. Det ser ut til at ulykken har skjedd i forbindelse med at han dirigerte trafikken på stedet, forteller operasjonsleder Erik Gunnerød til TV 2.

De pårørende er varslet om dødsfallet.

Ifølge operasjonslederen var det nedsatt hastighet på stedet på grunn av veiarbeidet. Politiet har ikke klart for seg hele hendelsesforløpet, men avhører både sjåføren av ulykkesbilen, samt vitner på stedet og bilister som kom til kort tid etter ulykken.

– Vi prøver å få klarhet i hva som har skjedd. Sjåføren av bilen var en av dem som varslet politiet om ulykken, forteller operasjonslederen.

Politiet og ulykkesgruppen kommer til å arbeide på stedet gjennom natten. Veien kommer i den forbindelse til å være stengt til tirsdag morgen.

Det er lokal omkjøring for personbiler, mens tyngre kjøretøy må velge alternative ruter, skriver veitrafikksentralen.