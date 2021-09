Fullstendig forsvarssvikt da Barcelona nesten gikk på sjokktap

Barcelona - Granada 1-1

Barcelona har hatt en brukbar start på La Liga-sesongen med sju av ni mulige poeng, men det fikk en bråstopp mandag kveld.

Tilskuerne på Camp Nou hadde knapt rukket å sette seg før Granada tok ledelsen. Bortelagets Sergio Escudero slo inn et perfekt innlegg som Domingos Duarte stanget i mål.

Se Barcelonas forsvarsrot i videovinduet øverst!

– Frenkie De Jong henger ikke med, og har ikke oversikt over skulderen. Målet er helt åpent, ter Stegen er ingen steder, og enkel scoring for Granada, sa kommentator Simen Stamsø-Møller.

Hjemmelaget hadde flere store sjanser, men var ikke effektive nok. Spesielt Sergi Roberto og Luuk De Jong var nær ved å score.

Gerard Pique ble byttet inn og la seg på topp med De Jong. Med det spesielle spissparet på plass jaktet katalanerne utligning.

Like før slutt kom scoringen. 17 år gamle Gavi serverte Ronald Araujo som dukket opp på rett sted, og fikset utligningen.

– Her er det stor vilje, kraft, tæl, her er det alt, sa Morten Langli i TV 2s La Liga-studio.

Kampen endte 1-1, og dermed taper Barcelona to poeng for et Granada-lag som sto med kun to poeng etter fire kamper. Avstanden opp til serieleder Real Madrid er på fem poeng, men Barcelona har én kamp til gode.

– Vi ønsket å vinne her hjemme. Vi spilte godt, men slapp inn et tidlig mål og da forsvarte de seg dypt, sier Araujo etter kampen.

Tverrligger unna utligning

Etter sjokkstarten kom Barcelona seg mer inn i kampen.

Storklubben var svært nær utligning etter 17 minutter. En corner endte hos Sergi Roberto, som på litt sleivete vis sendte ballen i tverrligger.

Foruten metalltreffet skapte Barca flere brukbare muligheter, men bortelaget ledet til hvilen.

Ronald Koeman gjorde grep, og satt blant annet inn Luuk de Jong i pausen. Med cirka et kvarter igjen på klokka burde nysigneringen utlignet. Nederlenderen sto uforstyrret foran mål, men headet over fra få meter.

Presset mot Granada-målet fortsatte, men bortelaget forsvarte seg godt helt til Araujo utlignet like før slutt.

Comeback fra start

Rekordkjøpet Philip Coutinho startet sin første kamp for Barcelona siden desember i fjor. Men den tidligere Liverpool-spilleren fikk ikke mye til, og ble byttet ut etter timen.

Det var et skadeplaget Barcelona som manglet flere spillere. Nysigneringen Sergio Aguero er fortsatt skadet, mens ungguttene Pedri og Ansu Fati også er ute.

Det er ikke godt nytt for Barcelona som fikk bank av Bayern München i Champions League forrige uke, og er i trøbbel i La Liga.

Neste seriekamp for Barcelona er borte mot Cadi torsdag klokken 22.00. Den vises på TV 2 Play og TV 2 Sport 1.